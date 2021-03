Allerta alimentare, ritirati due prodotti da banco per presenza allergene contaminante

Il Ministero della Salute ha ritirato due prodotti da banco per il superamento oltre i limiti di una sostanza attiva su “carbofuran”. Anche stavolta consiglia la restituzione del prodotto nei punti vendita

Non si placano i controlli del Ministero della Salute e dei Nas che supervisionano la messa in commercio dei prodotti alimentari e delle sostanze cancerogene non segnalate in etichetta.

Questa volta nel mirino sono finiti due prodotti da banco dell’azienda Manuzzi che si occupa di produrre frutta secca con e senza guscio. La causa del doppio ritiro sembra essere la presenza non segnalata in etichetta di una sostanza attiva su “carbofuran” oltre i limiti di legge, ovvero 0,049 +/-0,025).

Prodotti da banco ritirati, i dettagli sui lotti incriminati

Vediamo i due prodotti ritirati dal mercato ed i lotti in questione che non vanno consumati per evitare problemi di salute da parte dei consumatori:

Bacche di Goji vendute in confezioni da 225 grammi e con data di scadenza al 31/05/2021. Il lotto in questione è 2022111;

vendute in confezioni da 225 grammi e con data di scadenza al 31/05/2021. Il lotto in questione è 2022111; Misto frutti rossi 0,99 cent., venduto in confezioni da 70 grammi e con data di scadenza al 31/03/2021. Lotto ritirato il 2010111.

L’azienda in questione, come detto, è la Manuzzi Srl, sita in via Vilfredo Pareto 175 – 47521 Cesena (Fc).

Come per ogni ritiro segnalato sul sito del Ministero, si consiglia sempre di non consumare il prodotto in questione e di riportarlo nel punto vendita dove è stato acquistato per la sostituzione o il rimborso dell’importo versato, anche senza scontrino.