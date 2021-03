Annalisa Minetti ve la ricordate? Eccola oggi in un VIDEO

Torna Annalisa Minetti con un video in cui si definisce felice e appagata per essere riuscita in un’impresa che desiderava

La Minetti condivide un video su Instagram in cui parla dei giovani a scuola, si definisce felice per essere riuscita ad operare nel campo che ama. Sostiene di essere riuscita ad entrare in contatto con le scuole superiori italiane con Proporre e proporsi. Interagisce quindi nella vita dei giovani. Insegna strategie di comunicazione, per infondere in loro più sicurezza e avere più competenze e sicurezza. Il loro scopo è dare certezze per condurre la loro vita verso la realizzazione dei sogni.

Annalisa Minetti e l’appello per i giovani

La Minetti sostiene che i giovani hanno bisogno di essere ascoltati e devono elaborare il loro vissuto dando valore alle loro storie. Lo scopo della sua attività è di aiutare i giovani a vivere il disagio dovuto alla pandemia, come un’opportunità di capire che la vita è un dono e va rispettato. S’impegna molto nel sociale la Minetti. Un’altro progetto su cui lavora è il Progetto del cuore dove aiutano a fare del bene a persone che hanno bisogno. Anche per le donne si batte Annalisa. Nella giornata internazionale contro la violenza sule donna ha fatto un video per supportare questa causa, rassicurando che unite vinceremo.

Oltre però a temi sociali importanti, la Minetti affronta anche temi televisivi quando toccano tasti delicati. Ha parlato infatti del Grande Fratello Vip, in occasione del tema disabilità affrontato nella casa. La Minetti si riferisce all’episodio che ha visto uno dei concorrenti utilizzare un termine poco gradevole per offendere un’altra persona. Ha usato infatti il termine “mongoloide”. Alla Minetti questo non è piaciuto perché Mongoloide non è un offesa ma una condizione e non è giusto usarla come arma contro gli altri, quando ci sono persone che soffrono.

Annalisa Minetti è una di loro infatti parla di se come parte della categoria disabili. La Minetti purtroppo è ceca e questa condizione ce l’ha da quando aveva 20 anni. Pochi anni prima aveva scoperto di essere malata di retinite pigmentosa. Si è sentita dunque ferita dalle parole del concorrente ma ancora di più dal fatto che nessuno abbia preso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, anche solo un richiamo.