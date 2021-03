Annalisa, pioggia di rose sull’abito cortissimo: ad Amici fa impazzire tutti. La cantante, reduce da Sanremo, è stata ospite del talent dove ha esordito tanti anni fa

Annalisa è una delle cantanti italiane più amate di sempre. Ha esordito un bel po’ di anni fa ad Amici di Maria De Filippi, dove con la sua estensione vocale ha fatto sognare i telespettatori del programma più amato della televisione. Quell’edizione non fu proprio fortunata per lei, e i primi anni della sua carriera non sono stati particolarmente intensi, il successo non è arrivato subito ma quando è arrivato è stato decisivo. Da allora ha guadagnato consensi che l’hanno resa una cantante amatissima dagli italiani.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Annalisa bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Annalisa quest’anno ha partecipato alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con “Dieci”, un brano che si è portato a casa un bel posto in classifica. Dopo il successo riscosso con questo Festival, è ritornata ad Amici, dove tutto è cominciato, per far ascoltare il suo brano a Maria e ai nuovi allievi che l’hanno ascoltata a bocca aperta. Tommaso in particolare ha rivelato di avere un debole per lei, più di tutti gli ex allievi che sono passati per la scuola più famosa d’Italia.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Annalisa ha ringraziato Maria come sempre, perché se sta vivendo questo sogno oggi è soprattutto grazie ad Amici che le ha dato una vetrina importante per farsi conoscere da un pubblico che da allora non l’ha mai abbandonata, e che ha assistito con orgoglio a tutti i suoi successi.