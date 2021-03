Oggi è un attore siciliano famosissimo, lo riconoscete? – FOTO

Ha recitato in decine di film e fiction ed è un beniamino del pubblico. Anche i suoi fratelli hanno fatto carriera nel mondo dello spettacolo. Riuscite a capire chi è?

Una foto in bianco e nero sta facendo il giro del web. Un bambino con due occhioni scuri e lo sguardo serio guarda dritto in camera, mentre si prepara allo scatto. Sono passati quarant’anni da quella foto, ma l’intensità di quegli occhi è rimasta la stessa. L’unica cosa che è cambiata è la timidezza, che lui stesso ha ammesso di aver sconfitto con difficoltà.

Oggi quel bambino è un attore, produttore cinematografico e sceneggiatore. Ha recitato in decine di film e fiction ed è un beniamino del pubblico. E anche suo fratello e sua sorella sono dei volti noti nel mondo dello spettacolo. Siete riusciti a riconoscerlo?

Ieri era un bimbo timido, oggi è un attore famosissimo: ecco Beppe Fiorello

“Da bambino quando mi chiedevano che cosa volessi fare da grande, dicevo che avrei voluto raccontare storie. E alla fine è quello che sono, un narratore“. A dirlo è Giuseppe Fiorello, detto Beppe, il protagonista della fotografia vintage, che sembra aver centrato il suo obiettivo.

Dopo aver lavorato a fianco del fratello Rosario, in un villaggio turistico, nel 1994 esordisce in radio, con lo pseudonimo Fiorellino. Poi arriva la tv con Karaoke, ma ben presto il cinema si accorge delle sue doti interpretative, e Beppe nel 1998 recita nel suo primo film, L’ultimo Capodanno.

Da lì il successo di pubblico e di critica per la fiction Ultimo, e i campioni d’incassi Il talento di Mr. Ripley, C’era un cinese in coma e Baaria. La consacrazione definitiva arriva con le miniserie Rai, da “La guerra è finita” a “Joe Petrosino”, fino a “Grande Torino”.

Indimenticabile la fiction Volare, in cui si cala nei panni di Domenico Modugno. Per Beppe Fiorello infatti la scelta dei progetti cinematografici dev’essere basata sul raccontare storie vere, di eroi italiani, di cui sono un esempio Io non mi arrendo e Gli orologi del diavolo. Motivo per cui da anni si batte per portare in scena anche la storia di Mimmo Lucano, sindaco di Riace.