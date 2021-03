La bellissima cantante Bianca Atzei mostra una strepitosa parte di lei: grazie alla paradisiaca cartolina l’estate sarebbe più vicina.

La carismatica cantante milanese Bianca Atzei, ha simpaticamente svelato alcuni dettagli della sua vita privata rispondendo ad una serie di domande rivoltele nella serata di ieri dai suoi follower. In alcune storie condivise su Instagram Bianca ha voluto innanzitutto esprimere a gran voce i suoi progetti per il sempre più imminente lockdown nazionale. Tra alcuni approfondimenti sulle sue abitudini ed altre informazioni riguardanti la sua adorabile cagnolina Mela, ormai celebre anche sui social, l’artista sfoggerà il suo desiderio di poter godere nuovamente del clima estivo ed ancor di più delle sue meravigliose spiagge.

Bianca Atzei, il paesaggio strepitoso in riva al mare è parte di lei

E’ esordendo con la dicitura di “curiosità” che Bianca inizia a trattare con naturalezza, ed in dolce compagnia del suo fidanzato e comico Stefano Corti, gli argomenti precedentemente accennati. Iniziando con lo svelare l’età della loro cagnolina che ha compiuto i suoi tre anni, o quali siano le sue località marittime favorite, Bianca tra uno scherzo e l’altro al fianco del suo fedelencomplice, lascia evincere quanto sia sempre più forte il desiderio di evadere su una delle spiagge per lei più care.

“La mia terra, i miei colori,il mio mare. È qui che vorrei essere in questo istante. E voi dove vorreste essere, ora?“, questa è la didascalia in corrispettiva allo strepitoso scatto pubblicato in seguito alla lista di quesiti. Un mare cristallino ed una protagonista che si mostra abbronzata, serena e sempre in ottima forma.

Un ritratto che appare agli occhi dei suoi ammiratori come un piacevole regalo ed una speranza. Nel frattempo quando le verrà domandato: “Hai progetti dopo John Travolta?“, riferendosi ad uno dei suoi ultimi singoli, Stefano prenderà ironicamente la parolai posto dichiarando in tal modo il titolo della sua futura creazione, si chiamerà “Alvaro Vitali“.