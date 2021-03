Canzone Segreta, Serena Rossi piange: il motivo non fa respirare – FOTO

Serena Rossi, attrice e cantante napoletana, ha stupito il pubblico di Rai 1 che è rimasto incollato al teleschermo fino a tarda notte per guardare “Canzone Segreta”.

“Ci siamo emozionati, abbiamo riso, abbiamo pianto – dice la bellissima Serena Rossi in conclusione del programma – e ogni ospite che è venuto qua ci ha regalato un po’ di se, un lato che non conoscevamo. E’ stato veramente molto bello“.

Serena Rossi stupisce tutti con un racconto inaspettato

Verso la fine della serata, la bravissima Serena Rossi decide di fare una sorpresa al suo pubblico. “Basta – dice – adesso è il mio turno. Vi voglio raccontare la storia di un uomo che ho amato molto e quest’uomo era nonno Emilio”.

Poi mostra una foto dell’amato nonno che la teneva in braccio da piccola e la sua voce inizia a tremare commossa. “La sua storia è quella di tanti italiani che nel Dopoguerra – racconta Serena Rossi – hanno lasciato la propria terra per cercare fortuna senza avere nulla in tasca ma solo tanta speranza”.

A questo punto l’attrice napoletana non ce la fa a trattenere le lacrime e la sua voce trema ma continua il suo emozionante racconto: “Lui è partito da un piccolo Paese del Molise, ferito dai combattimenti, ed è arrivato a Napoli dove ha conosciuto l’infermiera che lo avrebbe salvato e che sarebbe diventata mia nonna”.

“Lui mi ha insegnato quanto siano importanti – continua la bella Serena – il lavoro, il sacrificio, l’onestà, il rispetto delle tradizioni senza dimenticarsi le proprie radici e per questo noi lo chiamavamo la grande quercia”.

Infine, in conclusione della prima puntata di Canzone Segreta, il suo primo programma in prima serata su Rai 1 da conduttrice, Serena Rossi con la sua voce da usignolo canta “Paese mio” dei Ricchi e Poveri.