Caso Sarah Everard, le donne su Twitter: “Siamo stanche”

Il rinvenimento del cadavere di Sarah Everard nella zona boschiva di Ashford ha scatenato un’ondata di rabbia e indignazione da parte della sfera femminile. La 33enne era stata dichiarata scomparsa la sera dello scorso 3 marzo, mentre stava rincasando dall’appartamento di un amico, nel quartiere di Brixton. Lo scorso martedì, la notizia dell’arresto del presunto assassino. Il giallo continua ad accendere il web: si tratta infatti dell’ennesimo atto di violenza contro una donna; spia di un problema culturale ormai esteso a livello internazionale. Fare ricorso alla brutalità per affermare il proprio potere identitario è ormai segno di una società scarna di valori sociali.

Le donne su Twitter: “il mondo deve cambiare”

Giudicato colpevole della morte di Sarah Everard, l’agente di Scotland Yard – al servizio di un unità speciale di protezione parlamentare e delle sedi diplomatiche – è stato arrestato. Accusato di sequestro di persona e di omicidio, l’ufficiale è stato prelevato dalla polizia lo scorso martedì nella sua abitazione a Deal. La notizia ha rimbalzato sul web e le reazioni da parte degli utenti non sono tardate.

In merito, molte donne sono intervenute su Twitter per esprimere la loro frustrazione per la cronicità della violenza di genere. Molte vittime di quello che è oggi un problema strutturale e sistematico a carattere mondiale hanno pertanto deciso di condividere pubblicamente la loro rabbia, raccontando le loro spiacevoli esperienze. La piattaforma è stata anche territorio comune per l’esplosione di accesi threads su argomenti tanto preoccupanti quanto attuali, quali la misoginia e le molestie che le donne sono costrette a subire ogni giorno. “La storia di Sarah Everard mi fa rabbrividire…” – confessa una ragazza su Twitter – “Sono davvero stanca.”

I tweet lanciano un messaggio per la sfera maschile: il mondo deve cambiare e deve correggere il proprio comportamento. In particolare, gli uomini devono sforzarsi a combattere i fenomeni di stigma e violenza di genere, favorendo la diffusione di un’attitudine sana e civile anche tra amici e colleghi.

