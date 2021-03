Cristina Buccino, bellezza incantevole nell’outfit da urlo: che stile – FOTO

L’influencer Cristina Buccino non si smentisce mai in quanto a stile, l’ultimo outfit è davvero strepitoso: un incanto

Capelli scuri, curve impossibili, fisicità statuaria, occhi profondi e labbra carnose: stiamo parlando della bellezza mediterranea di Cristina Buccino. La bellissima modella, nata a Castrovillari in Calabria, continua a sedurre su Instagram. Un successo dai numeri impressionanti: la sua pagina conta 2,5 milioni di followers.

Una delle influencer più seguite sui social, ha uno stile unico e inconfondibile che la contraddistingue dalle colleghe. La sua figura è infatti molto ben miscelata con immagini quasi artistiche ad alternare la sua pagina, caratterizzata principalmente dai toni scuri, in uno stile definito ed elegante.

Cristina Buccino, stile ed incanto

L’influencer aveva in realtà iniziato la sua carriera nel mondo della televisione, con esperienze degne di nota. Prima fra tutte, la apparizione a “Tutto X Tutto“ su Rai1, seguita dal programma comico di Gene Gnocchi, “Artù“. La popolarità tuttavia giunge con la partecipazione a “Veline“, dove arriva in finale.

In seguito partecipa al noto reality l’Isola dei Famosi, ma in seguito all’esperienza decide di interrompere il suo percorso televisivo per dedicarsi principalmente ai social. Scelta vincente che le permette di accedere a un successo straordinario, probabilmente dovuto anche alla libertà di espressione che la modella può cavalcare attraverso la sua vena creativa, molto evidente.

La bellezza superlativa di Cristina Buccino regna protagonista nei suoi scatti, esibita in look particolari e spesso all’avanguardia per le tendenze. Il suo stile, riconducibile solo e soltanto a lei, è la firma della sua incredibile fama. L’ultimo post è una foto allo specchio e propone un outfit strepitoso: giacca di jeans smanicata aperta e crop top in vista, che esibisce il ventre perfettamente piatto.

I capelli lisci incorniciano gli armoniosi lineamenti della modella, in parte coperti dal telefono, che non riesce comunque ad oscurare. Conquistati più di 24 mila like e una serie di commenti innumerevoli allo stile sensazionale della modella.