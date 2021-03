Cristina D’Avena atomica: icona dei bambini, bomba sexy per adulti – FOTO

Cristina D’Avena: una sorpresa per il pubblico italiano e il web che la segue, ne ha combinate delle belle in televisione, e poi la foto su Instagram

Cristina D’Avena è stata un’ospite a Canzone segreta, il programma sulla Rai condotto da Serena Rossi. Sul palco, tra gli invitati c’è stata Virginia Raffaele che ha ricevuto una sorpresa meravigliosa dalla sua amica cantante e la coppia storica Lillo e Greg. Insieme hanno cantato Occhi di gatto, una delle canzoni più conosciute che accompagna ancora oggi generazione dopo generazione. Dopo la puntata speciale, spunta su Instagram una foto di Cristina dietro le quinte. Con quel sorriso splendido conquista il pubblico che a distanza di anni è ancora lì a supportarla.

Cristina D’Avena: scollatura osé, quanto è bella? FOTO

Passano gli anni ma non per Cristina D’Avena che resta sempre la stessa e ogni volta che sale sul palco non fa che emozionare. Le sue canzoni, sigle di cartoni animati, fanno divertire, cantare e commuovere chiunque le ascolti. E c’è di più, oltre al talento la cantante è una donna bellissima, elegante e raffinata. Su Instagram è seguita da quasi cinquecento mila follower con i quali condivide foto e video, momenti della sua vita che diventano virali. L’ultimo post è di ieri sera, dopo la puntata di Canzone segreta a cui ha partecipato. Un vestito bordeaux con le rifiniture oro, una scollatura esagerata che ha dato un tocco di sensualità alla donna e ancora una volta quel sorriso. Il suo punto di forza.

Le soprese non finiscono qui, Cristina D’Avena insieme a Calcutta saranno i due giudici dello Zecchino D’Oro. Saranno loro a scegliere il casting dei piccoli aspiranti solisti. Ma questo è un ‘altra storia, di cui parleremo più avanti.