Crolla fabbricato: “Ci sono morti sotto le macerie”

Ultim’ora, due operai sono morti a San Pio delle Camere (L’Aquila) durante la demolizione di un fabbricato nel centro storico

Nelle scorse ore a San Pio delle Camere, in provincia de L’Aquila, è crollato un edificio nel centro storico in cui hanno perso la vita due operai. In un primo momento i soccorritori sentivano le loro voci e credevano potessero salvarli, ma nel momento in cui li hanno raggiunti hanno capito che non c’era più nulla da fare per loro.

I due erano impegnati da diversi giorni nella demolizione di un fabbricato nel centro storico, nell’ambito di un intervento di ricostruzione di uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009. Dopo il crollo della struttura però sono rimasti bloccati sotto le macerie.

San Pio delle Camere: morti due operai. Ecco cosa è successo

I due operai stavano lavorando nel centro storico di San Pio delle Camere in provincia de L’Aquila per la messa in sicurezza di un edificio lesionato durante il terremoto del 2009 quando improvvisamente il fabbricato è crollato sopra di loro. Dalle prime ricostruzioni sembra siano stati travolti da un muro crollato dopo la demolizione di un’ala dello stabile in questione.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 con un elicottero che in un primo momento sono riusciti a comunicare con loro. La notizia di pochi minuti fa è che sono stati recuperati i corpi senza vita dei due uomini una volta raggiunti dalle squadre di soccorritori.

Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ha commentato la tragedia: “Un fatto grave che ci addolora. L’ennesima tragedia che chiama in causa la mancanza di prevenzione e l’insufficienza dei controlli. Senza sicurezza non c’è dignità del lavoro“.