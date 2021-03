Un tragico scherzo del destino: lo stesso tipo di incidente stradale che le aveva portato via il fidanzato 8 anni fa, è costato la vita anche ad una 29enne

Era una vita dedicata a salvare gli altri quella di Chelsea Hobbs, 29 anni, ma interrotta troppo in fretta. La ragazza era diventata infermiera nel 2012, dopo la scomparsa del suo partner, Mikey Denley, a soli 22 anni, per colpa di un incidente stradale. E in quello che sembra un drammatico scherzo del destino, anche lei è morta per via di uno schianto in moto. per il servizio sanitario nazionale britannico

L’incidente di Chelsea è avvenuto sulla strada di Kempston Hardwick, vicino a Bedford, nell’est dell’Inghilterra. Dopo essere caduta dalla sua moto, la ragazza non è morta immediatamente. È stata trasportata in ospedale, ma le ferite erano tali da non lasciarle scampo. Il suo attuale compagno, Chris Green, ha potuto dirle addio prima che i medici staccassero la spina.

Muore 8 anni dopo il fidanzato in uno schianto

Gli inquirenti indagheranno sulla natura del sinistro, di cui per ora non si conosce l’esatta dinamica. La madre di Chelsea, Maggi O’Rawe-Hobbs, ha dichiarato: “Era una motociclista molto esperta, penso che qualcosa l’abbia spaventata e lei ha frenato velocemente ed è stata sbalzata dalla moto”. Gli amici hanno scelto di onorarne la memoria con una parata in moto per le vie della cittadina.

La famiglia non sa darsi pace per la perdita della giovane. “Nell’agosto 2012 – ha raccontato la madre – decise di lavorare nel supporto per disabili. Ma dopo la morte dell’ex fidanzato finì per diventare infermiera in terapia intensiva al Royal London Hospital. Era così grata per il supporto che gli avevano dato gli operatori sanitari”.

“Prendersi cura degli altri era la sua priorità. Era così gentile, così premurosa e professionale e aveva un fantastico senso dell’umorismo”, la ricordano i fratelli. La famiglia, seguendo le ultime volontà di Chelsea, ha quindi deciso di donarne gli organi. Una scelta altruista fino alla fine.