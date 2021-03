Elisa Isoardi stupenda, accanto a lei un uomo speciale – FOTO

Elisa Isoardi è già partita per l’Honduras, dove parteciperà all’Isola dei Famosi. Sui suoi social però spunta la foto accanto ad un uomo speciale. Chi è?

Qualche giorno fa è stato ufficializzato il cast dell’Isola dei Famosi, ed Elisa Isoardi è stata annunciata come una dei primi naufraghi a raggiungere l’Honduras. La prima puntata dell’edizione 2021 dello show andrà in onda lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5. Il programma condotto da Ilary Blasi avrà due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì in prima serata, per un totale di venti puntate in 10 settimane.

A causa della partenza, la Isoardi ha lasciato in gestione al suo staff i suoi account social. E in questi ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere diverse fotografie inedite della bella conduttrice piemontese. Ma ecco che, quasi a sorpresa, è arrivato lo scatto che la ritrae accanto a un uomo davvero speciale. Chi è?

Elisa Isoardi stupenda, accanto a lei un uomo speciale

Nell’ultimo post su Instagram, Elisa Isoardi appare sorridente e abbracciata a un uomo brizzolato, con capelli e barba lunghi. È la didascalia della foto a chiarire di chi si tratta: “La forza più grande, il bene più prezioso ❤️ Fratelli Isoardi“. L’uomo in questione infatti è il fratello maggiore di Elisa, Domenico. Le fan della conduttrice sembrano apprezzare il suo look “selvaggio”, ma su di lui non si sa molto.

In base a quanto raccontato dalla stessa Elisa in una recente intervista al Corriere della Sera, Domenico è di 7 anni più grande di lei, quindi dovrebbe avere 45 anni. Conduce una vita solitaria in montagna, in una casa senza troppi comfort, riscaldata con la legna. I due sono legatissimi, ma con grande rammarico della sorella, Domenico non possiede nemmeno una televisione, e quindi raramente può seguirla durante le sue trasmissioni.

La sua esperienza di vita semplice però è tornata utile a Elisa: pare che Domenico le abbia insegnato come accendere un fuoco o pescare. Tutte nozioni che potrebbero rivelarsi fondamentali nelle dure prove che la attendono all’Isola dei Famosi.