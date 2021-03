Elisabetta Canalis divina con minigonna e stivale: ti gira la testa – FOTO

Elisabetta Canalis sfoggia un lato A divino e monumentale, alla luce del sole. Instagram in delirio incontenibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Per la showgirl sarda, naturalizzata statunitense, Elisabetta Canalis è sempre una bella giornata di sole attorno a se. Una bellezza sfavillante e ultra raggiante ormai è una costante per gli occhi accecati dallo stupore dei fan del web e i telespettatori che farebbero “carte false” pur di ritagliarsi una giornata in sua compagnia.

Nonostante la caotica vita da star oltreoceano, Elisabetta mostra sempre un occhio di riguardo ai suoi fan in Italia, regalando emozioni a non finire. L’ultimo andirivieni italiano è stato come un fulmine a ciel sereno per gli appassionati, inteso come sorpresa.

Lei è apparsa ancor più bella e perfetta in ogni lineamento del corpo, tanto da essere scelta per posare in lingerie e in modo accattivante per uno spot pubblicitario. L’ex testimone dell’intimo autunnale 2020, “Intimissimi” ha fatto faville. Nonostante fosse passato altro tempo, i tifosi di Eli non sembrano aver cambiato neanche una virgola d’opinione su di lei

Elisabetta Canalis, la perfezione in ogni punto: “Sognare non costa nulla”