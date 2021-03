Federica Fontana e il suo struggente ricordo per un’immensa perdita – FOTO

Federica Fontana affida ai social il dolore per la scomparsa di un personaggio molto noto del mondo dello spettacolo

Il mondo dello spettacolo, e non solo, sta piangendo in queste ore la scomparso del famoso fotografo Giovanni Gastel. L’artista è morto ad appena 65 anni a causa del Covid e appena la tragica notizia è stata diffusa sono stati diversi i personaggi che hanno cercato di rendergli omaggio. Fra questi anche Federica Fontana che ha usato il suo profilo Instagram per condividere un ricordo del grande fotografo. La bella conduttrice ha voluto regalare ai suoi follower uno scatto in bianco e nero in cui è stata ritratta proprio in compagnia di Gastel. Il pubblico ha potuto ammirare in quella foto l’artista mentre con le mani sui fianchi di Federica sembra stia cercando di indirizzarla verso la posizione migliore per poterla ritrarre. I due protagonisti della foto sembrano essere molto concentrati sul lavoro con la Fontana che si affida al suo estro per poter ricavare il meglio dall’unione del talento artistico di Gastel e la sua bellezza.

Giovanni Gastel, il fotografo ricordato da Federica Fontana

Purtroppo il grande fotografo Giovanni Gastel è soltanto l’ultimo delle tante persone che la terribile epidemia di Covid si è portata via. Quello che da tanti era considerato un vero maestro della fotografia se n’è andato a soli 65 anni. La morte è arrivata dopo essere stato ricoverato per alcuni giorni a Milano nell’ospedale allestito nella Fiera. La sua carriera l’ha condotto a puntare l’obiettivo dell’inseparabile macchina fotografica per i più grandi marchi del mondo. Al suo estro si sono affidati per le proprie campagne pubblicitarie case di moda come Versace, Dior, Ferragamo, Trussardi, Krizia e Missoni.

Gastel però non è stato solo un fotografo di moda, fra le persone che negli anni ha ritratto c’è stato ad esempio l’allora presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama. Federica Fontana è stata solo una dei tanti vip che hanno approfittato dei social per esprimere la propria vicinanza alla sua famiglia in questo giorno così triste. Giovanni Gastel è indubbiamente un artista il cui talento di sicuro mancherà al mondo della moda e non solo.