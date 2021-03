Avete visto l’ultima foto di Federica Panicucci? La conduttrice televisiva all’età di cinquant’anni ha ancora bellezza da vendere, spettacolo

All’età di cinquant’anni Federica Panicucci fa perdere la testa a chiunque la guardi, la sua bellezza è infinita ed ogni giorno regala grandi emozioni al pubblico che la seguo a Mattino 5. Inarrestabile, brillante, solare e elegante, tutti sanno di che pasta sia fatta la conduttrice che non si ferma davanti a niente e nessuno e si mostra per quello che è in televisione e sui social. Seguita da un milione di follower, la Panicucci pubblica foto e video su Instagram mozzafiato e l’ultimo post è davvero unico.

Federica Panicucci: tre FOTO, quale preferite?

Il suo ultimo post è un insieme di foto, una più bella dell’altra. Federica Panicucci mostra tutta la sua bellezza prima di andare in onda, con un tailleur bianco che le sta d’incanto, una coda bassa che la rende ancora più elegante e un trucco primaverile che le mette in risalto il suo sguardo brillante. Il rossetto non può mancare e il sorriso anche. “Siete tutti speciali per me” ringrazia il pubblico che la segue quotidianamente. E i fan si sciolgono. “Tu sei speciale per noi. Ogni giorno di più” scrive un fan; “Stupenda Fede” commenta un altro; “Ti adoro dai tempi del Festivalbar con i capelli lunghissimi e il sorriso smagliante” aggiunge qualcun altro.

Per la Panicucci, i follower riservano solo parole belle. Questo è il frutto di quello che ha seminato nel corso degli anni: rispetto e fiducia. La conduttrice ci sa fare ed ora sa come rivolgersi al suo pubblico.