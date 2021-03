Francesca Brambilla: la FOTO senza veli dal letto. É una bomba, un sogno

Francesca Brambilla. La modella e influencer spopola sul web, pubblica una foto da sogno e dà un annuncio speciale a tutti i suoi follower

Francesca Brambilla deve sicuramente la sua notorietà alla partecipazione al quiz show televisivo Avanti un Altro, dove il padrone di casa è il presentatore Paolo Bonolis.

Classe 1992, originaria di Bergamo, ha capito fin da ragazzina che il suo destino l’avrebbe legata al mondo della moda e dello spettacolo iniziando, giovanissima, a fare i primi casting. La sua avvenenza fuori dal comune l’ha portata a partecipare a diversi concorsi di bellezza tra cui Miss Padania e Miss Italia.

Nel 2008 l’atteso debutto in tv prendendo parte a programmi come Tiki Taka e Quelli che Il Calcio. Nel 2015 il grande passo: entrata nel cast del già citato Avanti un Altro!, è diventata un volto riconoscibilissimo dal grande pubblico. Fino al 2016 ha interpretato la Sorella dell’Alieno, successivamente quello della Bona Sorte.

Francesca Brambilla: la notizia più bella

Nella descrizione sul proprio profilo Instagram, Francesca Brambilla scrive “non chiamatemi influencer”. In effetti la sua carriera si svolge principalmente di fronte le telecamere di uno studio televisivo, tuttavia la sua simpatia e la sua bellezza hanno fatto si che il pubblico iniziasse a seguirla anche sul web. Conta al momento più di un milione di follower in cui si racconta attraverso immagini suggestive che riguardano il suo lavoro ma anche gli hobby, i viaggi e le amicizie. Molti i post sponsorizzati, segno che i grandi brand si sono accorti di lei, che la corteggiano per averla tra le fila dei testimonial dei loro prodotti di punta.

L’ultimo post pubblicato da Francesca Brambilla è veramente speciale. Superba, sdraiata sul letto, capelli lunghi e biondi lasciati sciolti e ribelli, lo sguardo fisso in camera e il generoso decollete in primo piano. In didascalia l’annuncio più dolce: “Filippo in arrivo”, accompagnato dall’emoji di una donna incinta. Pioggia di cuoricini rossi per lei da parte dei fan in adorazione.

Chi è il papà? La modella era fidanzata fino alla fine del 2020 con l’ex tronista fidanzata con Alessandro Zarino. Si è poi vociferato di un presunto flirt con il cantautore Maluma. Le auguriamo sicuramente buona fortuna.