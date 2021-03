Gatti: perché temono l’acqua? Ecco il vero motivo del loro terrore

Vi siete mai chiesti perché i gatti nutrano un così grande timore dell’acqua? Ecco il vero motivo che risiede alla base della loro paura.

Nonostante il timore che i gatti nutrono nei confronti dell’acqua sia un dato più che ben assodato, molti ignorano quali siano le reali motivazioni che spingono questi affascinanti esemplari di felino ad adottare uno stile di vita sufficientemente alla larga da questo elemento primordiale. Uno dei principali motivi è legato alla loro igiene personale. Ebbene chi conosce abbastanza le abitudini di questi animali potrebbe aver notato il loro vizio di tenere in condizioni perfette il loro manto grazie soprattutto all’utilizzo della loro lingua-pennello. Eppure il punto di vista dei loro padroncini non rispecchia quasi mai quello dei loro amici quadrupedi, e spesso si cerca di provvedere per loro al “terrorizzante” bagnetto.

Gatti, la fobia per l’acqua ed il perché la temono così tanto

I gatti sanno che per marcare il loro territorio o comunicare con efficacia tra i loro simili hanno necessità di mantenere invariato il loro odore, che li contraddistingue dagli altri animali e va dunque difeso a costo della vita. Questo è quindi il motivo cardine per cui al momento del bagno faranno una gran fatica ad accettare l’invito.

La seconda motivazione risiede invece nella tutela inconscia della loro salute. I gatti sono degli animali con un apparato respiratorio molto delicato, e se esposti ad ambienti particolarmente umidi, o ad ogni modo a contatto diretto con l’acqua di un torrente o di un lago, sanno che potrebbero ammalarsi ed incorrere facilmente in gravi peggioramenti. Perciò cercano di stare per quanto possibile lontano da qualsivoglia specchi d’acqua.

Infine, oltre al banale terrore di poter annegare, non tutte le specie detestano l’acqua, anzi pare che esistano delle vere eccezioni. Una fra queste è quella del gatto turco, amante delle sorgenti d’acqua e delle lunghe nuotate. In ogni caso è da non sottovalutare il primo contatto che il vostro gatto avrà con l’acqua, deve associarlo ad un gioco o una curiosità e dovrà procedere in maniera più che naturale, mai forzata.