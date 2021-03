Giulia e Silvia Provvedi, il VIDEO non legale fa il giro del web. Pazzesche

Cosa hanno combinato le Donatella? Giulia e Silvia Provvedi lanciano un messaggio su Instagram, il loro video diventa virale, che spettacolo

La mora e la bionda, una mamma l’altra zia, Giulia e Silvia Provvedi sono un connubio speciale e insieme fanno fuoco e fiamme. Nate e conosciute come le Donatella, con la loro musica e la loro bellezza sono entrate nel mondo dello spettacolo e non ne sono più uscite. Complici in ogni situazione, dalle gioie ai dolori, nessuno è mai riuscito a separarle e ad anche su Instagram condividono lo stesso profilo dove pubblicano quotidianamente video e foto insieme o separate per mantenere vivo il loro nome e rimanere sempre in contatto con la loro community.

Le Donatella: “La perfezione non esiste” ma loro? VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Seguite da quasi un milione e mezzo di follower, le Donatella non perdono occasione di mostrarsi al loro pubblico che le supporta e le ammira in ogni situazione. Dopo il successo del Grande Fratello Vip, dopo il periodo delicato per una di loro, dopo la nascita del bambino e tanto altro ancora. I fan sono sempre lì a sostenerle ed è per questo che le due star dedicano loro dei momenti attraverso video o foto. L’ultimo post è un tik tok molto divertente ma anche molto sensuale. La mora e la bionda? E voi quale preferite?

“La perfezione non esiste” scrivono sotto al video, facile dirlo quando si tratta delle Donatella. Occhi meravigliosi, sguardo accattivante e un fisico strepitoso. Per non parlare della determinazione, forza e talento che le contraddistingue. Ancora convinti che non esista? Sicuramente Silvia e Giulia sanno come valorizzarsi.