La bella influnecer Giulia Valentina appare magnifica con un abito liscio di seta e una bottiglia di champagne

Giulia Valentina condivide una foto in cui appare splendida con indossa un abito viola di seta molto sensuale e una bottiglia di champagne al suo fianco. Nella didascalia scrive:”Tutta ben vestita ma senza un posto dove andare. Ma con lo champagne freddo in frigo questa sera brindo con voi virtualmente, scegliete voi a che cosa”. Il post è finalizzato a sponsorizzare il marchio di champagne Moet.

Giulia Valentina e i consigli che da ai suoi followers

Giulia è molto presente per i suoi followers e oltre che a condividere la sua vita con loro, diffonde consigli utili. Fa anche dei Tg per insegnare alcune parole in inglese, dal momento che lei ha frequentato la scuola americana quando era piccola e non manca mai di ricordarlo a tutti. Ma da anche consigli su regali da fare in varie occasioni, ad esempio per San Valentino ha condiviso una foto in cui appare in un reggiseno intimissimi e nella didascalia scrive. “Fun fact: la maggioranza degli uomini (53%) ammette di affidarsi ad amici e parenti per trovare il regalo perfetto di San Valentino per la propria fidanzata, mentre l’11% chiede ai colleghi, il 10% chiede alla cassa e il 7% consulta internet. C’è anche una minima percentuale che guarda le storie di Giulia Valentina e cerca indizi su cosa può piacere alla propria fidanzata”.

La bella influencer poi ama condividere momenti insieme ai suoi amici, in particolare alle sue amiche femmine. Loro sono note al pubblico come lei, Tess Masazza e Paola Turani. La Valentina ha condiviso recentemente una foto insieme a loro e ha scritto una bellissima dedica sotto:”Il giorno in cui si sono allineati i pianeti tutte e quattro eravamo libere. I ristoranti erano aperti, c’era il sole, c’era parcheggio. Abbiamo trovato posto in un ristorate che soddisfacesse le esigenze di tutte e abbiamo pure una foto dove siamo venute tutte bene”.

Un messaggio anche nostalgico per via delle nuove restrizioni adottate contro il virus, che continua a fare vittime e a costringerci a casa. Milano infatti da lunedì sarà nuovamente in zona rossa, l’influnecer vive nella città lombarda da anni ormai ma purtroppo è stata la più colpita dalla pandemia.