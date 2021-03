Ilary Blasi, la casa stupenda con il suo Francesco: le FOTO

Ilary Blasi, avete mai visto la casa che ha scelto insieme al suo Francesco Totti? Non solo lussuosa, ma anche tecnologica ed ecosostenibile

Occhi puntati su Ilary Blasi, la conduttrice Mediaset e super moglie di Francesco Totti. La bella Ilary si appresta a tornare in tv con L’Isola dei Famosi dopo un periodo di assenza ed i suoi fan non vedono l’ora di rivederla sugli schermi. Insieme al Pupone formano una delle coppie più belle e longeve dello showbitz.

Ma sapete dove abitano i due insieme ai loro tre figli? In una casa stupenda a Roma. Nel cuore della Capitale in un quartiere storico? Nient’affatto! Hanno scelto il quartiere più nuovo e moderno della città eterna, l’Eur.

Insieme a Christian, il primogenito nato nel 2005, Chanel, e Isabel, la coppia ha scelto come sua residenza un super attico al 28esimo piano del lussuosissimo, oltre che primo grattacielo della Capitale, dell’Eurosky Tower.

Una visuale suggestiva ad un’altezza da brividi, 120 metri dai quali la bella famiglia di Ilary e Francesco ammira il panorama circostante. Vivono qui dal 2013 e c’è da dire che la casa non solo è bella ma ha tutti i comfort e anche ecosostenibile. Scopriamo di più insieme.

Ilary Blasi, tutto sulla sua bellissima casa all’Eur

Piccolo appartamento in un grattacielo penserete per Ilary Blasi e il suo Francesco? Nient’affatto vi diciamo noi. Il loro lussuoso attico è composta da ben 36 stanze con comfort e tecnologia, ma anche all’insegna dell’ecosostenibilità.

Stile ed eleganza contraddistinguono gli ambienti di casa che sono dotati di impianti domotici che permettono di fare la raccolta differenziata senza bisogno di dover scendere in strada per buttare i sacchetti. La spazzatura può essere facilmente buttata in alcune botole e al resto ci pensa tutto il sistema.

In casa anche due belle piscine, una interna e una esterna, un campo da calcio e uno da calcetto, chicche che in casa di un super campione come Totti non potevano mancare e anche una sala cinema e stanza giochi per i piccoli di casa.

Tutto il palazzo è super tecnologico e ha anche un sistema che è in grado di riciclare l’acqua piovana per innaffiare i fiori. Tutto pensato nel rispetto dell’ambiente con impianto di purificazione d’aria e pavimenti da riscaldare o rinfrescare in base alle esigenze climatiche.