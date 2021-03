Ilary Blasi confessa il dubbio su Totti: gelo in studio

Ilary Blasi oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha parlato del suo Francesco Totti ma ha mostrato un dubbio. Cosa succede?

Mancano pochissime ore ormai all’inizio dell’Isola dei Famosi, un’edizione attesissima dopo lo stop dello scorso anno che vede al timone Ilary Blasi che torna in tv dopo un periodo di assenza.

Affianco a lei in studio Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip ed Elettra Lamborghini che per via della sua positività al Covid salterà sicuramente la prima puntata se non anche delle altre.

Del resto questa edizione non è partita benissimo tra rifiuti di vip, personaggi che hanno abbandonato, senza poi contare un piccolo rinvio di palinsesto. L’inizio del programma era, infatti, previsto inizialmente per l’8 marzo subito dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Oggi Ilary Blasi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha rivelato alcune anticipazioni su questa 15esima edizione del reality di Canale 5 ma ha parlato anche della sua vita privata. E ovviamente ha parlato del suo Pupone.

Ilary Blasi sul suo Francesco: “S’è impallato?”

Ilary Blasi ha parlato anche del suo Francesco Totti, insieme da moltissimi anni. Ma raccontando di lui ha mosso alcuni dubbi.

“Mi guarda ancora con gli stessi occhi, ad un certo punto mi viene in mente ma non è che si è impallato?” ha detto ironicamente la moglie del Pupone. E subito dopo lei e la Toffanin, amiche da tanti anni sono scoppiate a ridere.

Non c’è un segreto secondo la conduttrice di un amore lungo quasi 20 anni, c’è l’amore e il bene di stare insieme. “Ci siamo sempre sostenuti a vicenda, il nostro rapporto è edificante” ha poi aggiunto la presentatrice de L’Isola dei Famosi.

C’è una costruzione che è ancora in corso ha detto Ilary specificando che il dialogo è fondamentale tra loro due che hanno vissuto e affrontato tantissime esperienze insieme.

E così non si è potuto non toccare il lutto che hanno affrontato da poco insieme al suo Francesco, il lutto del papà morto per via del Covid. E così non è riuscita a trattenere le lacrime insieme a Silvia Toffanin che da poco ha perso la mamma.