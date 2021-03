Jessica Franceschetti, che dire: li davanti è spettacolo. Sono le più grandi del web? – FOTO

Jessica Franceschetti gioca con il cuore dei suoi fan pubblicando una foto in cui le sue grazie sono capaci di provocare un infarto

“Attenzione, pericolo“. È questa la scritta che dovrebbe essere messa a caratteri cubitali non appena si apre davanti agli occhi il profilo Instagram di Jessica Franceschetti. La bella influencer con l’ultimo scatto pubblicato sul famoso social network sembra aver avuto davvero l’intenzione di lasciare i suoi follower a bocca aperta e a rischio infarto. La foto la ritrae infatti mentre si gode il tepore dei caldi baci del sole. Nell’immagine condivisa si può notare soltanto che il suo outfit è composto da una t-shirt bianca. Pur essendo un abbigliamento “semplice” certamente non c’è però da restarne delusi. Jessica infatti offre all’obiettivo davanti a sé una generosa scollatura che lascia molto poco alla fantasia. Al contrario l’immaginazione, a partire da questo grande spunto, non può che cavalcare verso luoghi peccaminosi. La foto di Jessica infatti per la grande carica di eros e sensualità che esprime non può che indicare la strada verso il divertente girone dei lussuriosi.

Jessica Franceschetti sempre più esagerata su Instagram

Per moltissimi personaggi che popolano il mondo dei social Instagram è il luogo ideale dove darsi battaglia a colpi di fascino e bellezza. Fra questi un posto d’onore lo occupa sicuramente proprio Jessica Franceschetti che, grazie al suo fisico invidiabile e alla sensualità che riesce ad esprimere nelle sue foto, non teme certo la rivalità delle sue “colleghe”. Ad ogni foto infatti la bella influencer riesce a catturare l’attenzione degli occhi ammirati mostrando un particolare del suo corpo non senza aggiungere spesso un pizzico di ironia. Il motivo per cui Jessica piace tanto ai follower che la seguono sempre più numerosi sta proprio nella sua capacità di non limitarsi a mostrare il suo corpo con una ragione fine a sé stessa.

L’affetto e la fedeltà del pubblico sono stati conquistati a suon di immagini sempre originali e soprattutto senza mai correre il rischio di scadere nella volgarità. Non a caso Jessica ha conquistato in breve tempo la posizione numero 255 della classifica delle migliori influencer d’Italia.