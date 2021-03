Laura Pausini distrutta, il lutto atroce: “Un abbraccio con amore” – FOTO

Laura Pausini e il messaggio di dolore per un grande personaggio della musica e della sua terra. Un saluto speciale su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini e il suo post pieno di dolore per un grande personaggio della musica e della sua terra, la Romagna. Oggi l’Italia dice addio ad un suo grande artista, un altro, l’ennesimo, che ci ha lasciato per via delle complicazioni del Covid-19.

Lui ha rappresentato la musica popolare e non solo, lui era il re del liscio, passione che aveva ereditato dallo zio. Parliamo di Raul Casadei, colui che ha saputo trasformare quello che fino agli anni Settanta era considerato solo folklore romagnolo in un genere apprezzatissimo in ogni angolo della Penisola.

Tutti conosciamo “Romagna Mia”, scritta proprio dallo zio, Secondo Casadei di cui Raul aveva preso le redini e aveva portato avanti rendendo grande un genere musicale pieno di allegria, che era per molti il simbolo dello stare insieme e del divertimento.

“Gli artisti come Raoul non moriranno mai, rimarrà sempre vivo nella sua musica e nelle sue canzoni che viaggiano nell’aria e continuano a esistere”. Lo ha detto Mirko Casadei, figlio di Raoul per ricordare suo papà e anche Laura Pausini ha mostrato sui social il suo personale saluto al grande maestro.

LEGGI ANCHE -> Sabrina Ferilli, la casa lussuosa dell’attrice romana: è bellissima – FOTO

Laura Pausini e il saluto a Raul Casadei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni, vicina al parto: rivelazioni sulla data

“Ciao Raoul, La Romagna, L’Italia e il mondo intero ti salutano e ti abbracciano con tanto amore. Laura #raoulcasadei #ilredelliscio #rip”. Con questo breve ma sentito messaggio Laura Pausini saluta su Instagram Raul Casadei.

La cantante italiana conosciuta in tutto il mondo ma come sappiamo di origini romagnole ha voluto dare un ultimo saluto al re del liscio che oggi all’età di 83 anni si è spento per le complicazioni dovute al Covid.

La cantante che da poco ha vinto il Golden Globe ha scelto una bellissima foto di Casadei, seduto su una passerella di legno che ricorda quelle del mare, a piedi scaldi e con i pantaloni con i risvolti, proprio di chi si vuole bagnare i piedi a mare ma non è pronto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

In mano una pipa e uno sguardo fiero. Ci viene da pensare che il grande maestro potrebbe essere proprio sul litorale romagnolo così tanto apprezzato e rinomato e che Laura non l’abbia scelta così a caso.