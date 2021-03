Mara Venier distrutta dal dolore: “Addio Giovanni, amico mio“ – FOTO

Mara Venier dà l’ultimo saluto al suo carissimo amico Giovanni Gastel. Un dolore immenso per la conduttrice, che dice: “Da oggi sarò ancora più sola”

Si è spento a Milano, stroncato dal Covid, il fotografo Giovanni Gastel: aveva 65 anni. Fra le prime a dare l’annuncio della sua morte, l’amica di una vita, Mara Venier. L’amata conduttrice di Domenica In condivide l’ultima foto insieme. E scrive affranta: “Giovanni mio, sono senza parole… Te ne sei andato così, solo un mese fa ridevamo qua a Roma per il nostro ultimo lavoro. Che grande dolore. Da oggi sarò ancora più sola senza di te“.

E poi ancora: “I nostri abbracci rimarranno sempre nel mio cuore e stasera ti ho salutato con la “nostra Vodka”. Ciao amore”.

Il fotografo era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale allestito in Fiera a Milano. Nato nel 1955, era nipote del famoso regista Luchino Visconti. Dopo la maturità, aveva intrapreso la carriera dietro all’obbiettivo e si era lanciato in una lunga gavetta. Pian piano arriva il successo e la celebrità e l’affetto di tanti vip come Mara Venier, a cui era legato da un’amicizia di lunga data.

Mara Venier distrutta dal dolore: “Addio Giovanni, amico mio”

La scomparsa di Giovanni Gastel ha suscitato immediato sgomento nel mondo dello show business. Fotografo amatissimo per il suo stile pulito ed efficace, fin dagli anni ’80 collaborò con le più prestigiose riviste di moda e spettacolo, come Vogue e Rolling Stone. Fra gli altri, firmò le campagne pubblicitarie di Versace, Missoni, Ferragamo, Dior.

Ultimamente si dedicava ai ritratti di personaggi famosi e non, e ne era diventato uno specialista assoluto. Amava cogliere l’essenza del loro carattere e trasporla sulla pellicola. Per lui aveva posato gente del calibro dell’ex presidente statunitense Barack Obama.

Anche Donatella Versace con i figli Allegra e Daniel l’hanno voluto ricordare con un comunicato stampa ufficiale: “Giovanni era un uomo che sapeva cogliere la bellezza in ogni cosa su cui posasse lo sguardo. Insieme abbiamo condiviso momenti che non dimenticheremo mai. Vogliamo ricordarlo dietro la sua amata macchina fotografica, intento a creare uno dei suoi famosi ritratti, la sua umanità e l’immensa gentilezza del suo animo”.