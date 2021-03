Matilde Brandi, il leggings in pelle e la posa da diva, irresistibile – FOTO

Tre scatti mozzafiato quelli condivisi poco fa dall’ex ballerina Matilde Brandi. Look rock e grintoso che la fa apparire molto più giovane della sua età

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

La ex gieffina Matilde Brandi poche ore fa ha pubblicato uno scatto in versione total red vicino le scale della sua casa a Milano. Indossa un abito rosso corto e chiuso in vita da una cinta che ricrea una gonna a ruota che le scende morbidamente sui fianchi, un paio di tacchi a punta e un sorriso pazzesco.

486mila i follower che la seguono quotidianamente, tra shooting fotografici e momenti di sana spensieratezza vissuta con le figlie ed il lavoro, anche a seguito della profonda crisi che l’ha colpita e l’ha allontanarsi dal marito dopo anni di solitudine e cattivi rapporti tra i due.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez pancino in mostra, è una mamma atomica. Pazzesca – FOTO

Matilde Brandi in versione rock, spettacolare in leggings stretti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

LEGGI ANCHE –> Sara Croce top da urlo, pancino scoperto e tanta sensualità. Estrema – FOTO

Camaleontica e molto dinamica nei look che propone sempre con grande versatilità ai fan su Instagram. Se ieri era in abito elegante, oggi negli ultimi tre scatti condivisi sulla sua pagina la vediamo indossare i panni di una donna rock con leggings attillatissimi neri, decolleté stringare sul piede, top e una giacca fucsia fluo che impatta molto nell’osservatore che la vede così grintosa.

Come leggiamo nella didascalia che la stessa Matilde riporta a margine del post, la giacca è parte della collezione dell’amica Emanuela, titolare del brand MYELA. I suoi follower però non possono non commentare il suo fisico stratosferico e le gambe lunghe e affusolate strizzate nei pantaloni in simil pelle.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Migliaia di like in poche e ore e commenti molto affettuosi nei suoi confronti: “Pazzesche sono le tue gambe!!! Mi piacerebbe vederti come giudice di danza ad Amici!!”, “Ma mati quanto sei bellaaa❤️”, “Eleganza e bellezza senza limiti..❤️👏”. Un pensiero condiviso da tutta la sua platea di seguaci che negli anni si sono consolidati e che sempre di più sostengono Matilde nelle scelte di vita privata e lavorativa.