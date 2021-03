Melissa Satta, la sua parte posteriore in primo piano e… “Work In Progress” – FOTO

Melissa Satta incanta il suo pubblico dei social mostrandosi al fianco di una bellezza da sogno a cui riesce a fare concorrenza

Melissa Satta seduta su una scattante e lucida auto sportivo. In pratica l’immagine che la showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram riesce ad unire i due desideri proibiti di milioni di uomini. Melissa in tenuta sportiva da corsa si è infatti lasciata ritrarre accanto ad una bellezza quasi simile alla sua. Per gli appassionati infatti anche una quattroruote come quella ripresa in foto può decisamente far girare la testa. In quest’insolito scatto l’ex signora Boateng si trova sulla pista di Quattroruote nel celebre autodromo di Vairano in provincia di Pavia. Melissa nelle due foto condivise sui social si mostra praticamente di spalle lasciando i follower ad ammirare non solo i lunghi capelli che le ricadono sulla schiena ma anche lo statuario lato B. Nonostante la tuta che indossa infatti le sue forme prorompenti sono impossibili da tenere a bada, quasi quanto i cavalli dell’auto su cui è distesa.

Il nuovo amore di Melissa Satta

Dopo il dolore per la separazione da suo marito, il calciatore Kevin-Prince Boateng per Melissa Satta sembra davvero arrivato il momento di vivere un nuovo amore. La fine del suo matrimonio è stata, com’è comprensibile, difficile e tormentata anche perché a lungo rimandata forse nel tentativo di salvaguardare gli interessi del piccolo Maddox. La coppia infatti prima di dirsi definitivamente addio lo scorso dicembre aveva annunciato la propria separazione già nel 2019. Un dolore che quindi purtroppo è stato solo rimandato ma che adesso sembra che la showgirl sia riuscita finalmente a metabolizzare. In recenti interviste anzi Melissa si è dichiarata pronta a riprendere in mano le redini della sua vita per ricominciare sia come donna che come mamma.

A quanto pare infatti sembra sia grande il desiderio di vivere di nuovo la gioia della maternità. Ultimamente i giornali di gossip danno per certo il nuovo amore di Melissa Satta con l’imprenditore Mattia Rivetti. Ad alimentare le voci l’incessante lavoro dei paparazzi che li avrebbero spesso pizzicati insieme anche se per ora non sono arrivate conferme da parte degli interessati.