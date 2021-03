La bellissima conduttrice televisiva ed ex politica italiana pubblica uno scatto, vestita di rosso: semplicemente magnifica!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

La De Girolamo pubblica una foto scattata negli Studi Televisivi Nomentano: la sua bellezza è sconfinata!

Nella didascalia scrive: “Rosso, colore della vita, della passione, della rabbia. Stasera oso così? O forse no…“.

Lo scatto è stato pubblicato per ricordare ai followers l’appuntamento su Rai 1, con la quarta puntata di ‘Ciao Maschio‘.

Nunzia indossa un abito rosso e guarda decisa davanti a sé: uno spettacolo mozzafiato!

Il post ha ottenuto più di 1.000 mi piace e 100 commenti: in meno di un’ora è già virale!

Tra i messaggi degli utenti si leggono moltissimi complimenti da parte dei fan più affiatati, ad esempio: “Stupenda rosso fuoco“, “Segni particolari bellissima“, “Ti dona ogni colore“, oppure “Wow che meraviglia“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Nunzia De Girolamo sorrisi e gambe da fotomodella: incantevole

Nunzia De Girolamo: un sogno in bianco e nero!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Nunzia De Girolamo SI SIEDE e ti stende al tappeto: avvalla le gambe e… – FOTO

Circa un’ora fa, la nota ex politica e conduttrice televisiva italiana ha condiviso con i suoi 92.000 followers un selfie in bianco e nero piuttosto particolare: si inquadra per metà e fa lo screenshot all’anteprima sulla sezione dei post di Instagram.

Tra gli effetti del social più amato di sempre, nella storia si intravedono i seguenti: Clarendon e Gingham.

Nunzia ha un trucco molto marcato sugli occhi e i capelli sciolti, che le vanno davanti al volto: la De Girolamo è favolosa!

Lo scatto corrisponde al suo ultimo post a colori, ma si differenzia per il ritaglio ed il filtro senza saturazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia è una donna molto bella, elegante ed affascinante: il web è rimasto incantato!