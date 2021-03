Nunzia De Girolamo sorrisi e gambe da fotomodella: incantevole

La conduttrice Nunzia De Girolamo svela il segreto della felicità in un incantevole primo piano tra sorrisi e gambe da fotomodella.

La carismatica e risoluta conduttrice televisiva di “Ciao Maschio“, Nunzia De Girolamo, conosce bene la formula segreta per accedere ai suoi desideri. Una fra queste pare che sia proprio quella per raggiungere la felicità. In uno degli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram, ed in concomitanza con la preparazione della prossima puntata del suo programma in onda su Rai Uno in seconda serata, Nunzia nel svelare l’infallibile ricetta appare del tutto incantevole.

Nunzia De Girolamo incantevole: ecco il segreto della felicità

“Il sorriso, l’arma segreta che dona felicità ♥️“, senza ricorrere all’utilizzo di mezzi termini la conduttrice rivela quanto bisognerebbe sapere. Nell’istantanea realizzata all’interno degli Studi Televisivi Nomentano, Nunzia è in solidale compagnia di una sua carissima collega, Drusilla Foer, la quale la accompagna in una risata travolgente. Sarà lei stessa in seguito a specificare come proprio “In un momento come questo, difficile e preoccupante, il sorriso” sia “l’unico modo per guardare avanti”.

E soltanto dopo aver ricordato ai loro fan l’appuntamento di stasera con la nuova puntata di “Ciao Maschio” non manca di augurare un: “Buon sorriso a tutti ♥️“. Nunzia è stata inoltre ospitata a “La Vita In Diretta” soltanto nel pomeriggio scorso ed ha già approfittato dell’occasione per svelare qualche dettaglio riguardante gli ospiti che parteciperanno questa sera alla sua trasmissione.

Fra l’attesa partecipazione dei tre ospiti annunciati, come il noto giornalista dell'”Espresso“, Riccardo Bocca, e l’attore e conduttore romano, Enrico Silverstrini, la più quotata al momento risulterebbe essere l’artista, scrittrice ed attivista Vladimir Luxuria. Adesso non resta che attendere la mezzanotte per seguire, non senza l’ausilio di un prezioso sorriso, tutte le loro novità.