Ornella Muti e il suo dolore: i terribili lutti nell’anno della pandemia

Ornella Muti, il dolore vissuto per le gravi perdite che la sua famiglia ha subito durante l’anno della pandemia

Il 2020 è stato l’anno del cambiamento, abbiamo vissuto trasformazioni che non ci saremmo mai immaginati. Situazioni impensabili, dalla reclusione alla solitudine. Questa terribile pandemia, che ci ha colti alla sprovvista, ha indebolito nella socialità ed emotività l’intera collettività, e segnato per sempre un periodo complesso. Per la celebre ed iconica attrice in modo ancora più devastante: la famiglia di Ornella Muti è stata colpita da due gravi perdite.

LEGGI ANCHE –> Ornella Muti, compleanno lontano dalla figlia positiva al Covid

Il dolore di Ornella Muti

LEGGI ANCHE > Ornella Muti ed uno dei colleghi più amati. Vi ricordate questo fantastico duo? – FOTO

Nel corso della pandemia, la famiglia dell’attrice ha affrontato un dolorosissimo lutto, avvenuto ancora prima delle conseguenze legate al Covid 19. Carolina Facchinetti, secondogenita di Ornella Muti, ha perso il suo amato compagno di vita, padre dei suoi due figli, colpito da un tumore al cervello. Una perdita devastante che ha lasciato un grande vuoto nella loro vita.

Argomento che ha delicatamente trattato in una profonda intervista a Oggi è un altro giorno: “un dramma del quale non posso parlare perché morirei subito. Per me vedere mia figlia così toccata è molto dura, i miei nipoti… è difficile. Ma mi ha dato la forza di capire che la famiglia, l’unione, amarsi, essere presenti con una mano, con un sorriso, questa è la cosa più importante. Sentire che ci siamo“.

La splendida attrice ha poi condiviso un altro lutto che l’ha colpita profondamente, questa volta come figlia. Ornella Muti e la sorella hanno affrontato la perdita della loro cara madre Ilse Renate Krause, scomparsa a 91 anni, che l’attrice descrive come il loro perno.

Anche di questo ha parlato nel programma condotto da Serena Bortone, dove ha condiviso una riflessione illuminante nella definizione del suo dolore: “questo strano sentimento di non essere più figlia“. Da una parte, aggiunge, impone all’improvviso la verità dell’adultità, dalla quale lei dice “ho sempre rifugiato”, e dall’altra la terribile mancanza di una parte di lei che all’improvviso non c’è più.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ancora una volta sottolinea la centralità del valore dell’unione e della famiglia, con la quale è riuscita ad affrontare i suoi momenti di fragilità. L’essenziale sostegno dei figli e l’amore ricevuto sono il conforto più importante.