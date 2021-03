Paola Turani in bianco e nero. La FOTO sul web che toglie il fiato: una dea

Paola Turani. L’influencer bergamasca propone su Instagram uno scatto suggestivo in bianco e nero in cui si evince la sua naturale eleganza senza tempo

Oltre 1,6 milioni di follower consacrano Paola Turani regina del web e top influencer del nostro paese. L’ inizio della sua carriera sembra tirata fuori da un copione di un film; aveva solo 16 anni quando è stata notata da due talent scout mentre faceva la spesa con la sua mamma in un supermercato. Da quel momento ha firmato con un’agenzia di moda francese e si sono aperte per lei le porte delle passerelle più prestigiose come quelle di Calvin Klein e Versace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

I suoi progetti erano altri, da ragazzina voleva fare la veterinaria dato l’amore sconfinato che nutre per gli animali. I suoi cani, in particolare, sono sempre presenti negli scatti che propone sui social. Nadine e Gnomo sono diventati molto popolari, due veri e propri beniamini di internet, grazie alla loro mamma umana che li coccola e li porta sempre con sè.

LEGGI ANCHE —–> Francesca Brambilla: la FOTO senza veli dal letto. E’ una bomba, un sogno

Paola Turani: bellezza, sensibilità e intelligenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

LEGGI ANCHE —–> Sonia Bruganelli labbra rosse fuoco e occhi magnetici, che incanto-FOTO

L’ultimo post proposto dalla modella e influencer Paola Turani sul proprio profilo Instagram la vede in uno scatto suggestivo in bianco e nero. Un’ immagine bucolica: sullo sfondo lo scorcio di una campagna e lei, superba, in primo piano. Lo sguardo sfuggente, la mise elegante con la giacca di un tailleur appoggiata sulle spalle, gonna che fascia le sue forme e come top solo un reggiseno pushup che amplifica la sua avvenenza. Tripudio di like e di commenti entusiasti da parte dei follower.

Paola Turani fa un uso sapiente dei propri canali social. Spesso si è esposta riguardo temi molto caldi del momento. Ha parlato del body shaming, mostrando con orgoglio le sue “imperfezioni”: “Impariamo ad essere sicure di noi, a volerci bene a prescindere dalla ritenzione o qualche kg in più” – ha scritto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Ha anche parlato di salute mentale e dell’importante ausilio che possono dare i profesionisti del settore: “Mi sono resa conto che certe paure, angosce e alcune ansie non si possono risolvere o tenere a bada da sole. Quando lo capisci ti rendi conto che il chiedere aiuto ad una persona che ti possa aiutare non fa di te una persona diversa o inferiore, semplicemente una persona matura”.