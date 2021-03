I primi sessanta anni di Carlo Conti: “Ecco come mi sento”

Sessanta candeline per Carlo Conti che oggi compie gli anni e fa un bilancio della sua vita fino a adesso: i dettagli della sua intervista

Sono arrivati anche per Carlo Conti i sessanta anni ed oggi tocca a lui spegnere le candeline sulla torta. Non sappiamo come il conduttore toscano trascorrerà il giorno del suo compleanno ma conosciamo il suo stato d’animo arrivato a questo grande traguardo. Ne ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera e noi siamo qui per riportare alcuni tratti di quello che ha rivelato, ecco qual è il bilancio della sua vita.

Carlo Conti: cosa pensa della vita a sessanta anni?

Arrivato a questo punto della sua vita, Carlo Conti ha deciso di fare un bilancio e ripercorrere i suoi momenti più importanti e pensare solo alle cose veramente essenziali, come la sua famiglia, il lavoro e gli amici. “Dentro, me ne sento 30. La leggerezza è la stessa. – inizia così il racconto del conduttore – Poi, ieri, ho preso mio figlio in braccio, mi sono quasi incriccato e questi sono i momenti in cui mi ricordo dell’età”, ironizza. Il presentatore toscano ne ha fatta di strada soprattutto in ambito lavorativo ed infatti negli ultimi tempi ha deciso di dedicarsi di più alla famiglia, visto che ha raggiunto una tranquillità economica e molti obiettivi. “Se a 60 anni continuassi a correre come a 20 o 50, vorrebbe dire che non ho capito qualcosa della vita – continua così l’intervista – Io desidero tutto quello che ho e ho tutto quello che desidero e voglio godermi sempre di più mio figlio Matteo, che ha sette anni, mia moglie Francesca”.

Su Instagram arriva la prima foto, un disegno di una torta con la scritta tanti auguri babbo. E’ un regalo fatto dal piccolo Matteo con il quale non perde occasione di giocare e passare del tempo.