A “Tutti Pazzi Per RDS” l’esilarante Rossella Brescia riserva un epico scherzo alla cantante Orietta Berti: si fingerà Sophia Loren.

Nella scorsa puntata mattutina del programma radiofonico di “Tutti Pazzi Per RDS“, l’irresistibile umorismo di Rossella Brescia e dei suoi altri due conduttori Baz e Ciccio, ha deciso di prendere di mira con i suoi scherzi una delle più acclamate reduci dell’ultimo “Festival di Sanremo“: si tratta della cantante Orietta Berti. La disarmante allegria dei tre farà in modo che Orietta possa cadere nel tranello, credendo nei sardonici complimenti di una inimitabile caricatura di Rosella nei panni della meravigliosa attrice romana Sophia Loren.

Orietta Berti: lo scherzo epico su RDS, Rossella alias Sophia Loren

In prima battuta Rossella si presenta vestendo i panni, benché unicamente telefonici, della diva del cinema mondiale Sophia. Dopo una serie di risate fra i tre conduttori si deciderà di dare il via allo scherzo ed il telefono della inconsapevole Orietta inizierà improvvisamente a squillare.

Una volta alzata la cornetta lo spettacolo ha inizio e la cantante non dubiterà per un momento dell’identità celata di Rossella, rispondendo all’inatteso pensiero in tal modo: “Sophia, signora, che onore mi fa”. “Ma quanto si’ bella Orietta”, continua poi nell’imitazione Rosella. “Ti ho chiamato perché con Edoardo stiamo facendo il sequel del film che è andato su Netflix. Siccome hai fatto questa canzone di Sanremo che mi è entrata nel cuore, se sei d’accordo volevo usarla come colonna sonora“.

“Sarebbe un onore grande per me e inaspettato”, sentenzia emozionata Orietta iniziando a canticchiare la melodia in diretta ma arrestando l’esibizione soltanto alla prima strofa: “Adesso non mi vengono le parole perché sono un po’ stanca“. Allora Sophia decide di tranquillizzarla. Proponendole di dare il suo numero alla produzione. “Che notizia stamattina”, accetta felice Orietta inconsapevole dell’artificio.