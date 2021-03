Zodiaco, i segni che odiano seguire le regole: i più testardi di tutti

Alcuni segni zodiacali spiccano per una forte ribellione che provano nei confronti di determinate situazioni, ostentando anche una certa testardaggine

Non importa quanto si possano impegnare a non farlo, per alcune persone le regole sembrano essere fatte per essere infrante. La loro caparbietà li porta a non volere sottomettersi laddove credono che le cose debbano andare in maniera differente o dinnanzi a delle ingiustizie. Si ritroveranno così a reagire anche in modo eccessivo, facendo prevalere la propria testardaggine. Il loro senso di ribellione potrebbe essere legato a insicurezze o volontà di fuggire da standard troppo rigidi. Secondo gli astrologi tutto questo potrebbe avere a che fare anche con il proprio segno zodiacale.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni più scontrosi e diffidenti: scopri quali sono

I segni zodiacali più testardi di tutti

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, tendi a spendere molti soldi? Potrebbe dipendere dal tuo segno

Primo fra tutti troviamo l’Ariete che difficilmente si lascerà sovrastare. Un segno molto forte e testardo, che non teme il confronto anche dinnanzi ad autorità. Se l’Ariete crede di trovarsi di fronte a una situazione di ingiustizia o se qualcuno dovesse provare a raggirarlo, la sua reazione non si farà attendere.

Poi troviamo il Cancro, all’apparenza un segno tranquillo che tuttavia non si lascia sabotare in alcun modo. Quando qualcuno ci prova la prima reazione sarà quella di incassare il colpo, successivamente avrà modo di prendersi la sua rivincita. Non importa come, ma ci riuscirà. Un segno che non riesce a stare in silenzio davanti a situazioni compromettenti e che non avrà mai timore di dire la sua.

Nel caso del Leone tentare un approccio riflessivo è pressoché inutile. Si tratta di un segno incontrollabile, parecchio testardo, che non si farà mai mettere i piedi in testa da nessuno. Le sue reazioni saranno a volte anche spropositate e farà sempre in modo da avere l’ultima parola. Cercare di imporgli delle regole è molto complicato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Lavora più in sordina lo Scorpione che, sebbene il più delle volte non ostenti reazioni eccessive, non lascia che le cose gli sfuggano di mano. In particolare la sua ossessione per il controllo lo porterà a volere che tutto vada sempre come prefissato. Quando questo non accade potrebbe agire in maniera istintiva, andando anche a mettere i bastoni fra le ruote ai responsabili di tali cambiamenti.