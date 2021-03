Silvia Toffanin e Pier Silvio: la loro casa è un castello. Le FOTO della dimora

La coppia Berlusconi-Toffanin, da sempre molto riservata sulla propria vita, ha un castello. Un dettaglio non passato inosservato.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più stabili e longeve della televisione italiana: l’imprenditore e la conduttrice infatti stanno insieme da oltre vent’anni. Uno dei loro segreti, oltre all’amore e stima reciproca, è sicuramente la discrezione; sempre molto attenti a preservare la propria vita privata e soprattutto a proteggere la loro famiglia composta altresì dai figli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Una particolare cura con la quale si evitano pettegolezzi e notizie di gossip. Nonostante la presenza costante in televisione della Toffanin con Verissimo – il sabato pomeriggio su Canale 5 – nulla si trapela sulla vita di coppia. Quello che però non è passato inosservato è la dimora, un castello fortemente suggestivo.

Silvia Toffanin e Pier Silvio: le foto del castello

Come si vede dalla foto, il castello è situato sulle rocce ed è parzialmente coperto dagli alberi…un paesaggio incantevole, degno delle migliori fiabe Disney. L’immobile da sogno si trova a Portofino, la coppia è stata spesso infatti avvistata nella località ligure. Un luogo tranquillo, intimo ma al contempo a due passi dalle vie principali della città…lontani da occhi indiscreti e altresì dal caos cittadino. Proprio alla Toffanin tempo fa fu chiesto il motivo di tale scelta, rispondendo che lo reputa il modo migliore per far crescere i figli in serenità rispetto ai ritmi frenetici e caotici di Milano dove entrambi lavorano.

Nella foto scattata più in lontananza si percepisce ancora di più la sensazione di calma e pace che permea la zona.