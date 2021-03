I singoli più venduti di Sanremo 2021: il podio spiazza

A una settimana dalla fine del Festival di Sanremo è tempo di tirare le somme: ecco i singoli più venduti e ascoltati tra quelli presentati all’Ariston

Una settimana fa si è concluso il Festival di Sanremo che ha visto la vittoria dei Maneskin con il brano “Zitti e buoni“. La vera gara, si sa, inizia però nel momento in cui le porte dell’Ariston si chiudono. Come la storia ha insegnato non è sempre detto che i singoli con il maggior successo siano necessariamente quelli saliti sul podio. In alcuni casi succede, in altri potrebbero esserci delle sorprese. Classifiche alla mano, vediamo come stanno andando le vendite e gli ascolti delle canzoni di quest’edizione.

Colapesce Dimartino sbaragliano la concorrenza, ma il singolo più venduto non è il loro

La canzone vincitrice, “Zitti e buoni” dei Maneskin, risulta senza dubbio tra i brani più ascoltati e venduti anche se a ottenere la medaglia d’oro delle classifiche sono stati altri quattro artisti. La classifica FIMI dei singoli più venduti vede al primo posto Fedez e Francesca Michielin con “Chiamami per nome“, mentre la band rock si aggiudica il secondo posto. Al terzo troviamo chi, pur non essendo salito sul podio ufficiale, sta sbaragliando la concorrenza. Si tratta di Colapesce e Dimartino che con la loro “Musica leggerissima” hanno letteralmente conquistato il pubblico.

Parlano chiaro i numeri: primi per ascolti su Spotify, seguiti da Madame con “Voce” e proprio dai Maneskin. Primi anche in radio: “Musica leggerissima” è attualmente la canzone più suonata dalle radio italiane, secondi Fedez e Michielin e terzo Gaia, con “Cuore amaro“.

Colapesce e Dimartino sono l’ennesima prova di come il successo post Festival possa non avere nulla a che fare con la classifica generale della gara. Sui social impazzano video-meme realizzati con i personaggi più impensabili mentre ballano sulle note del loro brano e il loro ritornello è già diventato un vero tormentone.