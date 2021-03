La cantante Arisa è la nuova protagonista assoluta del No Bra: a “Striscia La Notizia“, il suo tocco non è passato di certo inosservato.

La cantante di origini genovesi, Arisa, pare che stia attirando l’attenzione di un pubblico sempre più ingente nelle ultime settimane per via dei suoi comportamenti dalle mille sfaccettature. Un’insindacabile voglia di libertà ma che non può di certo passare facilmente inosservata. E’ accaduto nella serata di ieri, quando dopo aver partecipato in qualità di ospite al programma in onda su Rai Tre e condotto dalla simpatica Geppi Gucciari, “Che succ3de”, l’artista si è lasciata andare in una scena che ha scatenato un’esilarante reazione della sua conduttrice.

Un aneddoto sicuramente divertente quello che l’ha resa protagonista. Quanto ancor più la dimostrazione di una ferrea volontà: quella di voler farsi portavoce di un movimento tutto al femminile. Si tratta un pensiero che prevede la totale libertà del seno. In virtù della comodità della persone che decidono di aderire, come della loro stessa salute. Attualmente il movimento No Bra non sembra che faccia fatica a diffondersi e l’artista sembra concordare con i benefici accostati a tale abitudine.

Arisa: una situazione imbarazzante ma degna di Oscar

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Arisa perciò con un’apparizione dalle sicure trasparenze e un’inimitabile nonchalance si aggiudica in tal modo il terzo posto nella classifica editata dalla trasmissione di intrattenimento fermata Mediaset, di Striscia La notizia. Dopo aver dato il via perentorio alla sua leggerezza durante la appena conclusasi edizione del Festival Di Sanremo, la cantante si è mostrata nuovamente senza reggiseno.

La conduttrice dopo aver deciso di ospitarla in Studio non può fare a meno di notare la sua scelta di una maglietta a dir poco velata. Subito dopo averla accolta la goliardica e sempre sul pezzo Geppi commenterà: “Tu sei molto trasparente, diciamo Arisa che abbiamo speso molto in extension, ma meno in intimo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Eppure anche di fronte alle divertite ammonizioni di Geppi la cantante sembra essere ormai certa delle sue posizioni. Ed è al conclusivo invito della conduttrice: “Quindi tira giù le braccia”, che Arisa non avrà bisogno di fingere il tanto acclamato pudore. E si toccherà proprio lì in diretta tv. Una scena divertente che scatena il suo riso nonostante un leggero imbarazzo nella Gucciari.