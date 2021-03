Zona Rossa cosa non si può fare e cosa sì. Le Regole principali

Da lunedì quasi tutta Italia torna in lockdown: saranno 12 le zone rosse, le restanti diventeranno arancioni esclusa la Sardegna che resta bianca.

Dopo le ultime notizie arrivate dal governo riguardo l’ultimo decreto in vigore fino alle prossime vacanze pasquali, gli italiani si stanno chiedendo cosa potranno fare e cosa no dal prossimo lunedì quando quasi tutte le regioni entreranno nell’area di massima criticità.

Dunque quali sono le regole che oltre 30 milioni di italiani saranno costretti a rispettare da lunedì?

Innanzitutto sono vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o necessità non solo all’interno della regione ma anche del comune di residenza se non con l’autocertificazione che attesti una giustificazione che rientra nei casi suddetti. Tuttavia resta sempre consentito il ritorno alla residenza, domicilio o abitazione.

Non sono consentite le visite a parenti e amici ad eccezione della Pasqua (3, 4 e 5 aprile) quando una volta al giorno, all’interno della regione di appartenenza, un massimo di due persone potranno spostarsi ricongiungendosi alle famiglie per le festività.

Le seconde case non si possono raggiungere neanche se appartengono a una zona arancione o gialla.

La spesa è sempre consentita anche in un altro comune se il proprio non abbia disponibilità anche in termini di convenienza economica ma il tutto va giustificato sempre con un’autocertificazione.

Sono chiusi i negozi di abbigliamento, calzature, gioiellerie, mercati, parrucchieri e centri estetici. Rimangono aperti i negozi relativi ai beni della persona, i tabaccai, farmacie, edicole, fiorai e librerie.

Bar e ristoranti rimarranno chiusi ma sarà consentito l’asporto fino alle 22 per i ristoranti e fino alle 18 per i bar.

Sospesa la didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine o grado. Chiusi anche cinema, teatri e musei.

Le regole sullo sport in zona rossa

Per quanto riguarda lo sport, sono consentite le passeggiate in prossimità della propria abitazione, senza bisogno di autocertificazione e rispettando la distanza di sicurezza per non creare assembramenti. Si può andare al parco e utilizzare i giochi stando sempre attenti a mantenere il distanziamento sociale.

Può essere utilizzata la bicicletta sempre in prossimità di casa propria come per le passeggiate.

Si può fare sport all’aperto in forma individuale, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Se correndo a piedi o in bici si esce dal proprio comune è necessario che si rientri al proprio senza fare deviazioni della propria attività.

E’ possibile andare a messa sempre nelle zone limitrofe alla propria abitazione e anche i funerali sono consentiti limitando comunque gli assembramenti.

Anche le manifestazioni sono consentite purché siano in forma statica e garantiscano sempre le distanze sociali prescritte, rispettando inoltre le altre misure di contenimento.