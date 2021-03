13enne violentata in casa dall’ insegnante di ripetizioni

Una ragazzina di soli tredici anni è stata ripetutamente violentata dal proprio insegnante di ripetizioni. Orrore nel bolognese

Bologna. Una ragazzina di soli tredici anni è stata violentata ripetutamente dal proprio insegnante di lezioni private extrascolastiche. L’uomo, 78 anni, docente in pensione, accoglieva la vittima nella sua casa, scenario orrifico degli abusi.

Da quanto è emerso, usava gli incontri di studio come pretesto per approfittare della giovane e perpetrare molestie sessuali reiterate nel tempo. L’insegnante/orco avrebbe iniziato a dare ripetizioni alla 13enne già dal 2019. Le sue attenzioni riprovevoli si sarebbero svelate dapprincipio con palpatine e carezze indesiderate per poi sfociare in rapporti sessuali veri e propri con costrizione. La ragazza ha continuato a doversi recare dall’uomo anche nel corso del 2020 quando, a causa della pandemia e l’allontanamento forzato da scuola, hanno fatto sì che le ripetizioni avvenissero con maggiore frequenza.

13enne violentata a Bologna. Le indagini

Il 78enne violentatore si trova adesso agli arresti domiciliari, disposti dal gip Gianluca Petragnani Gelosi su richiesta del pm Massimiliano Rossi, con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

La denuncia nei suoi confronti risale a circa due mesi fa, in seguito alla quale sono scattate le indagini da parte delle forze dell’ordine di Bologna. La ragazzina avrebbe trovato il coraggio di confidarsi dopo molto tempo con una sua amica che, a sua volta, avrebbe avvertito i propri genitori. Questi ultimi hanno immediatamente messo in allarme la famiglia della vittima.

E’ emerso che il cellulare del 78enne (che vive solo ed è incensurato) contenga anche messaggi compromettenti all’indirizzo proprio della giovane allieva.