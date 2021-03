Le ossa sono state prelevate e portate all’obitorio della città di Dublino a Whitehall, dove avrà luogo l’autopsia.

L’agghiacciante scoperta arriva circa un anno dopo la sospetta esecuzione di un ragazzo di 17 anni, ucciso da una banda di criminali lo scorso anno. Il rinvenimento è avvenuto grazie all’ordine di ricerca del suo torso da parte della Gardai Síochána na hÉireann (in irlandese Guardia della Pace dell’Irlanda). La spedizione è stata avviata lo scorso mercoledì mattina (10 marzo) in prossimità del Rathmullen Park, nella città irlandese di Drogheda, in Irlanda. Durante la ricerca, il terribile evento: resti scheletrici umani nascosti sottoterra.

Le ossa tra i cespugli di un burrone

La missione ordinata dal Garda ha riaperto uno scavo in un tratto di terra desolata vicino al Rathmullen Park, nella città industriale e portuale di Louth, Drogheda. Un mercoledì agghiacciante per dozzine di agenti del Corpo di Polizia della Repubblica d’Irlanda. Armati di attrezzature specificamente adibite alla localizzazione di corpi tramite l’induzione elettromagnetica, gli ufficiali hanno iniziato la ricerca del torso del diciassettenne insieme alle potenziali armi del delitto.

L’adolescente, il cui nome resta ignoto per motivi di privacy, è scomparso nel mese di gennaio dello scorso anno. Secondo quanto riportano i notiziari locali, il ragazzo è stato rapito, accoltellato all’altezza del collo e smembrato in un’abitazione localizzata un centinaio di metri dal luogo in cui sono state rinvenute le ossa.

Stando a quanto riporta Indipendent, parte dei suoi arti è stata rinvenuta all’interno di una borsa a Moatview Gardens, Coolock, il 13 gennaio 2020; mentre due giorni dopo la sua testa e le sue mani furono trovate nel bagagliaio di un’auto bruciata a Trinity Terrace, vicino a Ballybough a Dublino. Gli ultimi resti sono stati rinvenuti alle 16:00 di mercoledì tra i cespugli di un burrone. Le ossa sono state prelevate e inviate all’obitorio nella città di Dublino a Whitehall, dove avrà luogo l’autopsia.

Le indagini sono ancora in corso. In particolare, gli agenti sono mobilitati nella ricerca delle armi e dei cellulari dei criminali per giungere alla svolta cruciale che consentirà di risalire con certezza alle identità degli assassini.

