Terribile incidente nel comune di Baronissi, in provincia di Salerno. Il cordoglio del sindaco ai familiari della vittima.

Purtroppo è scomparso tragicamente, nel pomeriggio di oggi, il dipendente comunale, geometra Giuseppe “Sabatino”… Pubblicato da Comune di Baronissi su Sabato 13 marzo 2021

Notizia agghiacciante per Caprecano di Baronissi, in provincia di Salerno, dove ieri (13 marzo) il geometra del Comune è rimasto vittima di un terribile incidente. Per cause ancora da accertare, Giuseppe Sabatino Petrone è morto dopo aver perso il controllo del volante della sua automobile. La vittima aveva un volto noto per l’intero Comune. Il 59enne era difatti il geometra per l’ufficio tecnico del Comune ed era molto conosciuto in zona. Stando a quanto riporta Salerno Today, i tentativi di soccorso e rianimazione sono stati vani: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A seguire i dettagli.

Le dinamiche dell’incidente

Giuseppe Sabatino Petrone, 59 anni, è deceduto ieri in un gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato (13 marzo) nel comune di Baronissi, in provincia di Salerno. Secondo quanto riportano i media locali, cause e dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le primissime versioni studiate delle forze dell’ordine il signor Petrone avrebbe perso la vita a causa di un grave tamponamento. Erano circa le ore 16:00 quando un veicolo si è schiantato contro la sua vettura, spingendo l’automobile del geometra contro un muro. L’impatto è stato così violento che il dipendente comunale è balzato fuori dall’abitacolo, precipitando in una cunetta.

“Siamo sconvolti per il tragico e incredibile accaduto.” – scrive il comune di Baronissi su un post di Facebook, tremendamente dispiaciuto per la scomparsa di “un uomo buono, un lavoratore dedito al lavoro e alla famiglia, con la passione per l’agricoltura. Un ottimo funzionario, serio, laborioso, stimato e amato.” Il sindaco Gianfranco Valiante ha espresso tutta la sua vicinanza alla vedova maestra Pina, ai figli e a tutti i familiari della vittima.

Accorso sul posto dell’incidente, il personale medico e sanitario ha tentato inutilmente di rianimare il dipendente comunale. Nulla da fare: all’arrivo dell’ambulanza del 118 Giuseppe Sabatino Petrone era già morto.

Fonte Salerno Today