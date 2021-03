Beautiful, anticipazioni 15 marzo: Zoe è gelosa del rapporto tra Thomas e Hope. Thomas la tranquillizza.

Da quando Zoe e Thomas si sono baciati, la ragazza non fa altro che fantasticare su di lui. Non sa che Thomas in realtà è ancora ossessionato da Hope e lei è soltanto una pedina del suo piano per conquistarla. Steffy e Liam nel frattempo ordiscono un piano per smascherare Thomas: riammettendo Zoe alla Forrester, i due contano di monitorarlo e scoprire se il suo interesse nei confronti di Hope è davvero solo lavorativo come vuole far credere.

Beautiful, anticipazioni 15 marzo: Steffy e Brooke hanno visioni divergenti

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy e Brooke hanno aspettative divergenti sul piano ideato da Liam. Steffy spera di scoprire che Thomas ha messo la testa apposto e sta finalmente andando avanti con la sua vita, mentre Brooke spera che il ragazzo sveli finalmente le sue carte. Se Thomas dimostrasse di essere ancora ossessionato da Hope, Brooke potrebbe usare un qualsiasi suo passo falso per screditarlo di fronte a Ridge e forse addirittura per farlo finire in prigione. Nonostante abbiano opinioni divergenti, Brooke ringrazia comunque Steffy per il suo impegno nel proteggere sua figlia. Nel frattempo anche Liam decide di condividere con il fratello Wyatt i dettagli del suo piano.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Hope e Thomas passeranno molto tempo insieme per lavorare alla Hope for the future. Zoe apparirà molto gelosa del loro legame, ma Thomas la sorprenderà, chiedendole di vedersi per un appuntamento.