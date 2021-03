Beautiful, anticipazioni puntata 14 marzo: Brooke spera in un colpo di scena

Beautiful, anticipazioni 14 marzo: dopo aver saputo del piano di Steffy. Brooke spera che Zoe riesca a scoprire qualcosa.

La situazione alla Forrester è critica. Steffy ha riassunto Zoe e Hope non ne è affatto contenta. Non sa che la giovane Forrester lo ha fatto proprio per monitorare gli strani comportamenti di Thomas nei suoi confronti. Il piano è nato da Liam e Steffy, dopo un attimo di esitazione, ha deciso di aiutarlo a metterlo in atto. Neanche lei è felice di sapere che Zoe, che ha contribuito a nascondere il rapimento di Beth, lavori nell’azienda di famiglia, ma è disposta a chiudere un occhio. Nel frattempo Thomas sta trovando nuovi stratagemmi per conquistare l’attenzione di Hope e, forse, ci sta riuscendo.

Beautiful, anticipazioni 14 marzo: Thomas rassicura Hope

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy racconterà a Brooke del piano pensato da lei e Liam per spingere Thomas a svelare le sue carte. La Logan ammette di desiderare che Thomas si dimostri ancora preso da Hope, così da poterlo incastrare. La giovane Forrester non è d’accordo: nonostante tutto vuole bene a suo fratello e spera che sia davvero riuscito ad andare avanti con la sua vita. Le sue aspettative, tuttavia, stanno per essere disattese.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che sia Thomas che Zoe cercheranno di tranquillizzare Hope riguardo alle loro buone intenzioni. La ragazza non si fida di nessuno dei due per via del loro coinvolgimento nel rapimento di Beth, ma è anche disposta a chiudere un occhio se ciò significa crescere Douglas insieme a Thomas e rimettere in piedi la Hope for the future.