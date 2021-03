Carlo Conti, per il compleanno spicca il bellissimo regalo della moglie

Carlo Conti ha compiuto 60 anni. Per festeggiare la moglie ha stupito il noto conduttore con un regalo speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Vaccaro (@francescavaccaro27)

Sono 60 le candeline spente ieri da Carlo Conti. In occasione del suo compleanno la moglie Francesca Vaccaro ha lasciato Conti senza parole donandogli un regalo speciale. Una dolce dedica postata su Instagram che ha emozionato Carlo.

“Mi sono innamorata di te appena mi hai aperto il tuo cuore. Sei il mio pilastro, la mia forza, il mio conforto, la mia famiglia, il mio mondo. Auguri amore mio. Buon compleanno”, le parole di Francesca. In accompagnamento alla didascalia uno scatto della coppia in cui si mostra sorridente. Subito è pioggia di like e commenti da parte dei follower.

Ma le sorprese non finiscono per il condurre. La moglie e il loro figlio hanno stupito il presentatore anche con una torta speciale fatta di panno. Nella gioia Conti ha condiviso con i fan la sorpresa. Una foto che ritrae la creazione decorata con la scritta di buon compleanno. “Grazie Francesca e Matteo, amori miei. Grazie a tutti per gli auguri per i miei 3 volte 20 anni”, la didascalia ironica postata da Carlo.

LEGGI ANCHE > Carlo Conti: quanto guadagna il popolare conduttore? Scopriamolo

Carlo Conti, compie 60 anni: boom di auguri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

LEGGI ANCHE > Carlo Conti e la triste confessione: “Non ho più le forze”, pubblico senza parole

Di seguito lo scatto dei palloncini con il numero 60. Poi un tripudio di auguri sotto i post da parte dei follower del conduttore fiorentino. Conti è amatissimo dal pubblico. Nel corso della sua lunga carriera ha alle spalle ben cento programmi e tre edizioni del Festival di Sanremo.

Da giovane ha esordito nel mondo dello spettacolo. Dopo il diploma in ragioneria iniziò il lavoro in banca che tuttavia lascerà ben presto per dedicarsi alla passione per la musica intraprendendo la strada della radio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Una notizia che lasciò la madre senza parole ma che sarà il trampolino di lancio del suo successo. Poi il passaggio in tv e gli innumerevoli traguardi.