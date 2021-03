La Miss Claudia Ruggeri dopo il successo della prima settimana simpatizza per le forme armoniche: in intimo è “clamorosa“.

L’inconfondibile Miss di “Avanti Un Altro”, Claudia Ruggeri, dopo la grande ripartenza di questa settimana con la nuova stagione del programma capitanato dal celebre duo composto dal suo magistrale conduttore Paolo Bonolis e dal suo storico collega, il maestro Luca Laurenti, ha dimostrato a più riprese tutta la sua contentezza a riguardo. Con la ripartenza dello show televisivo anche il futuro lockdown sembra promettere una maggiore serenità. A confermarlo sarà il parere di alcuni suoi fan che hanno menzionato il suo nome in una calorosa dedica: “Anche la zona rossa è più bella con la Miss“.

Claudia Ruggeri, clamorosa: il mattino ha l’oro in bocca

“Morning is here“, scrive queste tre parole nella didascalia del suo ultimo scatto mattutino Miss Claudia. Sarà come tanti altri un weekend senza la messa in onda della trasmissione ma i complimenti per queste prime serate continuano ugualmente a giungere sotto gli occhi della soubrette in una lunga serie di apprezzamenti.

A partire dal suo appena sfoggiato ed “epocale” look della domenica mattina. Si tratta di un intimo sportivo dalle tinte bianconere, che accostato al fisico statuario ed armonico della bellissima Miss Claudia non può che rappresentare una standig ovation assicurata.

In punta di piedi come una ballerina di danza classica, Claudia saluta i suoi ammiratori ed attende con rilassatezza l’arrivo del lunedì sera per i nuovi divertenti aneddoti della sua ormai trasmissione preferita. Oltre al suo fascino, nei commenti al suo nuovo post la Miss risulta essere apprezzata per il sorriso sempre ben sfoggiato e per quel suo dono assoluto della simpatia.