Elena Barolo confessa: “Ecco perché è arrabbiato con me” – FOTO

Elena Barolo ha rivelato ai tanti fan che la seguono sui social il motivo per cui il suo “amore” è arrabbiato con lei

Elena Barolo ad ogni foto pubblicata sul suo profilo Instagram è in grado di lasciare a bocca aperta i suoi tanti follower. Nell’ultimo scatto ad esempio l’ex velina indubbiamente riesce a vincere la gara di fascino ed eleganza con gli altri personaggi che popolano questo variegato mondo. A passeggio per le strade di Milano Elena si è lasciata ritrarre con uno stupendo abitino blu scuro impreziositi con degli “sbuffi” sulle spalle. Il vestito le lascia scoperte le lunghe e sinuose gambe che terminano in splendidi sandali con il tacco alto. I capelli raccolti e il trucco leggero la rendono semplicemente perfetta per affrontare la città in dolce compagnia. Non si tratta però di nessun uomo misterioso, al suo fianco il cagnolino Whisky che a quanto pare non è molto felice della passeggiata che la sua bella padrona gli ha concesso. Motivo del malumore probabilmente il fatto di essere spettinato.

Elena Barolo, dal bancone di Striscia al mondo dei social

Elena Barolo è entrata nel cuore degli italiani da quando ha ricoperto il ruolo di velina, al fianco dell’amica Giorgia Palmas, sul mitico bancone di Striscia la Notizia. Dal tempo dei sui sensuali stacchetti per il famoso tg satirico di acqua sotto i ponti ne è passata tanta e Elena ha affrontato una vera e propria evoluzione artistica. Da sempre appassionata di moda si è dedicata a questo amore con costanza ed abnegazione avvalendosi anche del grande supporto che il mondo dei social riesce a dare. In particolare la Barolo ama proporre i suoi outfit attraverso il suo profilo Instagram che conta ormai centinaia di migliaia di follower.

Il suo viso ha ormai conquistato così tanto i social che sono sempre di più le compagnie legate al settore della moda che si rivolgono a lei per portare avanti le proprie campagne pubblicitarie di successo. La passione per questo settore è riuscita a sconfinare anche nel privato. Da diversi anni infatti Elena vive una storia d’amore con Alessandro Martorana, famoso sarto dei vip.