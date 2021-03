Elena Morali DIVINA. Nella vasca da bagno si fa immortalare come mamma l’ha fatta – FOTO

Elena Morali ha pubblicato una foto su Instagram senza censura, nella vasca da bagno: mai vista così prima

L’effetto del tradimento l’avrà resa ancor più suscettibile alla vita? Può darsi ma Elena Morali ha tutte le buone motivazioni per poter esternare al mondo la delusione più totale che una donna può provare dopo una “doccia gelata” davanti agli occhi.

Mai come nelle ultime settimane con i pensieri già da altra parte, per la showgirl, ex di “Uomini e Donne” si parla di tradimento di coppia. Le è bastato un video “galeotto”, che mai avrebbe voluto vedere. In effetti è come se avesse vissuto tutto dal vivo.

Luigi Favoloso entra in casa con una bionda e poi il resto… Tutto registrato su una telecamera dimenticata accesa. In parte sembra sia stato anche positivo per Elena, il cui oggetto sarebbe stato un aiutante quasi per caso in questa triste e deludente vicenda

Elena Morali, la Venere piegata nella vasca: “illegale”

All’indomani del tradimento scoperto su di una telecamera posta ad un’altezza tale da immortalare davvero tutti i dettagli di uno scempio d’amore subìto da Elena Morali, la showgirl pare si stia pian piano riscattando nel segno di una travolgente bellezza.

Rovistando tra i video di quella telecamera che le ha fatto cambiare opinione sulle persone, a proposito della fiducia cercava qualcosa di folkloristico, divertente. L’amico Tassinari che canta a squarciagola durante una sua festa si trasforma nel suo ragazzo, ormai ex, Luigi Favolo, mentre è a letto a consumare una scena d’amore con una bionda, “che non sono certamente io” – chiosava in una storia Instagram, un’affranta Elena.

Ora la coppia è lontana l’una dall’altra: Elena nn riesce più a vedere negli occhi il suo ex, come prima che sembravano due “piccioncini” affiatati. La showgirl cerca risposte dalla vita, direttamente sui social network, dove di recente ha pubblicato una foto divina, super “illegale”, che lascia tutti senza fiato.

Sembra essere tornati indietro nel tempo, “quando mamma l’ha fatta”. Potrebbe richiamare a qualcosa di nostalgico e invece è una Morali completamente senza veli, in una vasca da bagno, riempita d’acqua.

Galeotta fu ancora una volta quella telecamera che stavolta ha immortalato da capo a piedi, l’immagine di una Venere tutta forme e bellezza che non vi lascia scampo neanche per un attimo: chapeau!