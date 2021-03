Sul profilo IG della futura naufraga dell’Isola dei Famosi 2021, è stato postato un selfie per ricordare ai fan il reality in onda da domani.

Nella didascalia della foto, è stato scritto: “Ci siamo, domani inizia questa nuova avventura. Elisa è pronta, e voi?“.

Nel selfie, la nota conduttrice televisiva ed ex modella italiana indossa una canottiera a costine nera, ha i capelli raccolti in modo disordinato e porta appena un filo di make-up sul volto: anche con uno stile semplice e naturale Elisa le batte tutte!

Il post, in meno di mezz’ora, è diventato virale, con più di 6.000 mi piace e 180 commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti, in bocca al lupo per l’inizio del reality show, incoraggiamenti per la nuova esperienza e messaggi di supporto da parte dei fan più affezionati.

Gli ultimi anni della sua brillante carriera: la conduttrice televisiva si scopre anche ballerina!

Negli ultimi anni, abbiamo visto la bella e famosa Elisa Isoardi immersa nel mondo della televisione: fino a giugno 2020 si occupava della conduzione del programma La prova del cuoco (trasmissione ormai chiusa per un notevole calo di ascolti), dopo qualche mese è stata una concorrente del talent show Ballando con le stelle (e andò in finale nonostante il suo piccolo infortunio alla caviglia) e, quest’anno, è una dei partecipanti del duro reality L’Isola dei Famosi.

Elisa ha sperimentato tutti i campi della dimensione dello spettacolo e, ad oggi, la sua carriera è tra le più vaste e variegate mai viste: la Isoardi è splendida e grintosa in ogni circostanza!