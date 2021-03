Elisabetta Gregoraci, minigonna in jeans e stacco di coscia pazzesco, bellissima – FOTO

La showgirl Elisabetta Gregoraci sta per partire e tornare dalla sua famiglia in Calabria, prima però uno scatto sensuale per augurare a tutti una buona domenica

Sembra si sia assentata molto dalla tv Elisabetta Gregoraci dopo la fine della sua avventura al GF Vip e tutte le polemiche emerse a causa del flirt avvenuto proprio nella casa con Pretelli. Ciò nonostante, la nativa di Soverato continua a condividere sui social la sua giornata e la vita privata fatta di shooting fotografici e pochi momenti di spensieratezza con il figlio Falco e le sue amiche.

Elisabetta Gregoraci regala una buona domenica ai fan con uno scatto da capogiro

Nonostante le restrizioni incombenti in tutta Italia e gli umori grigi, Elisabetta sa comunque regalare una buona parola ai suoi fan su Instagram, oltre 1,8 milioni e sempre in crescita, per una domenica serena e gioiosa.

Il motivo di tanta allegria della showgirl? Il ritorno nella sua Calabria dalla famiglia, come lei stessa ci spiega nella descrizione dell’ultima foto postata sulla pagina social: “Buongiorno 💙 buona domenica a tutti voi…io in viaggio verso la mia amata Calabria!”

Lo fa in versione decisamente primaverile, con anfibi alti legati alla caviglia, lupetto e cappottino nero, grandi cerchi alle orecchie ed una minigonna in jeans che le sta d’incanto e le mostra uno stacco di coscia davvero unico e inimitabile.

L’occhio dei follower cade lì, troppo bella per passare inosservata ai più. I commenti sono copiosi come anche i like che le cadono a capofitto in pochissimi minuti dalla condivisione. L’amica Matilde Brandi non si esime dal lasciarle un dolce pensiero a margine, “Amore gonna e outfit top ❤️” quanto scrive.