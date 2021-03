La cantante Elodie si mostra sui social indossando un capo di assoluta eleganza: la minigonna scopre le gambe mozzafiato.

La meravigliosa cantante pop, Elodie, reduce dall’entusiasmante successo riscosso in seguito alle sue esibizioni canore e danzanti sul palco del “Festival di Sanremo“, lusinga i suoi ammiratori con uno scatto firmato dall’assoluta eleganza del marchio italiano di alta moda e abbigliamento, fondato dallo stilista Gianni Versace.

Elodie, il trionfo della più chiara eleganza in minigonna e stivaletti

Il capo d’abbigliamento, che non ha mancato di suscitare inizialmente la curiosità delle sue numerose fan, è un adorabile borsa Versace dal color cipria. Accompagnata da un paio di lunghi stivali bianchi, un dolce vita ed una minigonna in totale abbinamento con la prima, ed un elegante ed altrettanto coprente cappotto beige, l’outfit scelto per la giornata di oggi dalla cantante nella sua più che assoluta totalità è immediatamente sinonimo di successo.

Dopo essere stata acclamata sul palco dell’Ariston, a tal punto da poter divenire la nuova “Beyoncé” italiana, Elodie continua il suo trionfo. Ma poggiando stavolta la sua popolarità anche sul suo gusto nello stile oltre che sul suo più che ben dimostrato talento musicale.

Ad oggi l’artista nata sotto il segno del Toro appare come una vera icona di bellezza, sensualità ed energia: questa è l’impressione più gettonata della trentenne agli occhi dei suoi sostenitori.

Inoltre questo suo ultimo look pare che sia stato condiviso nelle storie del suo profilo Instagram meno di mezz’ora fa. Dopo aver immortalato un breve tragitto in macchina sulle note ritmate di “How you want it?“, ovvero “Come lo vuoi“, Elodie al fianco del suo amato Marracash sembra essersi data una risposta più che degna della sua personalità.