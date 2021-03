Gabriele Muccino, cast stellare per la serie “A casa tutti bene”

Laura Morante, Francesco Scianna, Euridice Axen, Milena Mancini, Valerio Aprea ed Emma Marrone insieme nella nuova serie scritta e diretta da Gabriele Muccino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriele Muccino (@gmuccino)

Gabriele Muccino riprende in mano la sceneggiatura di “A casa tutti bene” e la trasforma in una serie tv per Sky. La versione telefilmica della pellicola campione d’incassi del 2018 sarà pronta entro la fine del 2021. Si tratterà di otto puntate, realizzate in una coproduzione fra Sky Originals e Marco Belardi per Lotus Production.

Le riprese del progetto cominceranno domani, lunedì 15 marzo, a Roma e andranno avanti fino all’arrivo dell’estate. L’obiettivo di Muccino è quello di arricchire e dare maggior respiro a una storia così amata dagli spettatori. Per questo lui stesso ha curato la sceneggiatura degli episodi, insieme a nomi noti del cinema nostrano, come Camilla Buizza, Gabriele Galli, Barbara Petronio, e Andrea Nobile.

LEGGI ANCHE -> Giovanna, drammatica rivelazione su Amadeus: “Non riusciva a spogliarsi”

Gabriele Muccino, cast stellare per “A casa tutti bene”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia)

LEGGI ANCHE -> Carolina Facchinetti, il lutto atroce della figlia di Ornella Muti

Come il film originale, anche la serie seguirà la famiglia Ristuccia, guidata da Pietro e Alba, che gestiscono uno dei ristoranti più noti di Trastevere, insieme ai loro figli Sara e Carlo, con la sua nuova compagna Ginevra. Il loro terzo figlio, Paolo, artista, sembra introvabile. Un evento inaspettato sconvolgerà le loro esistenze: arriveranno i Mariani, lontani parenti, per reclamare la loro quota dell’attività, dietro la minaccia di rivelare il segreto che hanno mantenuto per anni.

La vera chicca della serie tv sarà però il cast, composto da tantissimi beniamini del pubblico italiano. Emma Marrone interpreterà il ruolo di Luana, dopo aver recitato per Muccino in “Gli anni più belli”. Laura Morante e Francesco Acquaroli avranno la parte dei coniugi Ristuccia, mentre i figli Carlo, Sara e Paolo saranno rispettivamente interpretati da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Compariranno anche Euridice Axen, Antonio Folletto Francesco Martino, Laura Adriani e l’esordiente Sveva Mariani.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Subasio (@radiosubasio)

Altri personaggi saranno interpretati da Paola Sotgiu, Valerio Aprea, Alessio Moneta, Milena Mancini e i giovani Federico Ielapi, Maria Chiara Centorami e Mariana Falace. Come ha scritto Sky sul post che annuncia il progetto a puntate: “È ora di iniziare a studiare le relazioni familiari del cast di “A casa tutti bene” per arrivare pronti alla nuova serie“.